Castellana Grotte (Bari) - Il Magic Cine Bus di Apulia Film Commission arriva a Castellana Grotte 14/09/2020 Il Magic Cine Bus di Apulia Film Commission arriva a Castellana Grotte, grande partecipazione in Largo San Leone Magno.



Tappa castellanese per il Magic Cine Bus di Apulia Film Commission che porta in giro la serie animata “Trulli Tales”, realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi che ha coprodotto la serie “Trulli Tales – le avventure dei Trullalleri” insieme a Fandango e Congedo Editore.



Veri protagonisti della serata, che si è svolta lo scorso 10 settembre, i tanti bambini che hanno potuto assistere gratuitamente a quasi due ore di proiezione grazie al pulmino bianco che sta portando in giro per la Puglia la magia dei cartoni animati dedicati alla Valle d’Itria.



L’iniziativa della fondazione Apulia Film Commission, sposata dall’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte che l’ha fatta sua con questa tappa grazie all’intervento dell’assessorato alla Cultura, è stata soprattutto un omaggio ai bambini e alle loro famiglie, un modo per regalare a tutti una serata di divertimento dopo mesi di grande difficoltà.



Rispettate le disposizioni di prevenzione dal contagio da Covid-19 grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale e alla Pubblica assistenza AVPA che, con il coordinamento del settore cultura del Comune di Castellana Grotte, hanno garantito la misurazione della temperatura corporea e la registrazione dei presenti a scopo preventivo. Tante le famiglie che, grazie agli ampi spazi di Largo San Leone Magno, hanno potuto assistere alla proiezione in totale sicurezza. La tappa di Castellana Grotte, a detta dello staff del Kirovan il simpatico pulmino attrezzato per le proiezioni, è stata la più partecipata delle proiezioni che si sono susseguite nei trenta comuni della Puglia selezionati da Apulia Film Commission.