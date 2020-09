Altamura (Bari) - CERIMONIE SMART GRADUATION DAY Fissate tre date: 16, 17 e 18 settembre 14/09/2020 Sono state fissate le date per le cerimonie legate all’iniziativa SMART GRADUATION DAY dedicata agli studenti e alle studentesse residenti ad Altamura che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica durante il lockdown e che hanno risposto all’avviso pubblico del Comune di Altamura.



L’iniziativa è stata promossa dall'Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI, Anci Puglia e Comune di Altamura.



All'avviso pubblico hanno risposto 151 laureati altamurani. Dato il numero delle adesioni e per evitare assembramenti, sono state fissate tre date per le cerimonie di premiazione:



• Mercoledì 16 settembre, ore 18.00

per i laureati i cui cognomi sono compresi tra Albergo e Dileo



• Giovedì 17 settembre, ore 18.00

per i laureati i cui cognomi sono compresi tra Dilerma e Moramarco

• Venerdì 18 settembre, ore 18.00

per i laureati i cui cognomi sono compresi tra Muolo e Vulpio



Le cerimonie si terranno ad Altamura presso il Monastero del Soccorso.

Durante le cerimonie sarà consegnata una pergamena a ciascun laureato.

Sarà anche donata simbolicamente una piantina di circa 120 cm, di una specie autoctona che, opportunamente contrassegnata mediante una targa nominativa, verrà piantata dal Comune di Altamura in aree pubbliche. Le piantine sono state acquistate e fornite da ANCI Puglia e da Regione Puglia.



Nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 i laureati potranno partecipare alla cerimonia accompagnati dai propri congiunti (fino a un massimo di 3).

Saranno garantite tutte le precauzioni per assicurare la sicurezza necessaria (registrazione dei partecipanti, distanziamento, obbligo di mascherina).



Per coloro che non potranno partecipare alle cerimonie, le pergamene saranno recapitate direttamente a casa.