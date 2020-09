Inaugurazione scuola dell’infanzia Carlo Collodi Casamassima al termine dei lavori di ristrutturazione 15/09/2020 La scuola dell’infanzia Carlo Collodi di Casamassima torna a casa. È in programma giovedì 17 settembre 2020, alle 12, nell’atrio antistante la scuola Collodi, in via Salvo d’Acquisto, l’inaugurazione del plesso scolastico che – il 24 settembre prossimo – tornerà ad accogliere i piccoli allievi casamassimesi, al termine degli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico, realizzati attraverso finanziamenti ministeriali concessi tramite la Regione Puglia, pari a 690mila euro, più altri 200mila euro prelevati dall’avanzo di amministrazione al fine di completare gli interventi e acquistare i nuovi arredi.

Giovedì 17 settembre, quindi, si potrà finalmente dar vita al taglio del nastro, che arriva dopo non poche difficoltà, ostacoli e rallentamenti susseguitisi negli anni.

Il Comune di Casamassima, nella primavera del 2015, durante la gestione commissariale, approvò il progetto di ristrutturazione e adeguamento del plesso scolastico, che fu ammesso a finanziamento dalla giunta regionale. Poi sono trascorsi ben cinque anni, prima di arrivare all’inaugurazione tanto attesa da genitori, piccoli alunni, docenti, dirigente e personale della scuola, cittadini.

“Ce l’abbiamo fatta – ha osservato il sindaco di Casamassima, Giuseppe Nitti – finalmente i bimbi della Collodi possono tornare a casa, nella loro scuola ristrutturata. Per natura non sono incline ai facili entusiasmi, ma stavolta mi sembra davvero di sognare ad occhi aperti, perché il nuovo plesso, dopo mille peripezie e anni pieni di ostacoli, finalmente è realtà. Ricordo nitidamente quando, appena insediati nel 2018, ciò che avevamo ereditato erano solo pilastri in cemento. Ma dopo tantissimo lavoro, incontri, tavoli tecnici, variazioni di progetti, siamo finalmente riusciti a sbloccare la situazione - rimasta ferma e in sospeso per troppi anni, al punto che era diventato persino complicato ipotizzare una data di fine lavori – e a portare a compimento gli interventi. La scuola rappresenta una priorità perché è il futuro”.