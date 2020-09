Monopoli (Bari) - Un questionario per “Il bene che vorrei – RappORTIamoci” 16/09/2020 Il progetto prevede il recupero di un bene confiscato da destinare ad agricoltura sociale



Il Comune di Monopoli lancia il progetto “Il bene che vorrei – RappORTIamoci” e invita la cittadinanza a partecipare ad un questionario.



Il progetto nasce dall’adesione al bando POR Puglia 2014-2020 - Avviso pubblico “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”. Il bando si pone l’obiettivo di promuovere la legalità, attraverso misure idonee a favorire la prevenzione dei condizionamenti sociali e criminali con iniziative che rendano i beni confiscati, emblema di legalità, forieri di rinnovate relazioni, sane e legali, di valenza etica, sociale e culturale e di sviluppo del territorio.



Tra i beni confiscati alla criminalità del Comune di Monopoli è stata individuata una abitazione sita in Contrada Tortorella con annesso terreno incolto, vigneto, serra ed attività ludiche (piscina, campo da tennis) per lo svolgimento di attività legate all'agricoltura sociale con particolare riferimento al vigneto sociale.



Il Comune di Monopoli vuole mettere in campo un percorso di formazione e job coaching finalizzato all'inserimento lavorativo e territoriale di persone affette da disabilità fisica o mentale che versano in situazioni di esclusione o emarginazione sociale da impegnare nella coltivazione del vigneto e in serra e nella realizzazione e organizzazione di degustazioni di cibi Km 0 da loro stessi prodotti. La coltivazione potrà essere aperta, non solo al contributo di associazioni, volontari ma anche dei cittadini normodotati, realizzando una concreta possibilità di integrazione fra i disabili e il resto della comunità.



Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini e nel contempo il rispetto di contenimento relative alla diffusione del Covid-19, è stato pubblicato sul sito del Comune di Monopoli (www.comune.monopoli.ba.it) un questionario.



La compilazione del questionario va effettuata entro 7 giorni dalla pubblicazione avvenuta il 16 settembre. Una volta compilato dovrà essere inviato al seguente indirizzo mail: aurelia.longo@comune.monopoli.ba.it .