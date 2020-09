BORGO EGNAZIA TRI: UTLIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AI CAMPIONATI ITALIANI DI TRIATHLON MEDIO 2020 16/09/2020 BORGO EGNAZIA TRI: UTLIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AI CAMPIONATI ITALIANI DI TRIATHLON MEDIO 2020



Fino al 25 settembre è possibile iscriversi all’evento del 10 ottobre, e gareggiare per il titolo nazionale







Il conto alla rovescia per la Borgo Egnazia TRI è iniziato: il 10 ottobre 2020 le emozioni e l’adrenalina del Triathlon animeranno Borgo Egnazia per decretare il vincitore del Campionato Italiano di Triathlon Medio FITRI 2020.

Fino al 25 settembre, termine ultimo per le adesioni, è possibile iscriversi alla sfida multidisciplinare su distanza 70.3 che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia a Savelletri di Fasano (Brindisi) per il titolo nazionale.



Tra acque limpide, ulivi secolari, e i trulli dei percorsi immersi nella macchia Mediterranea, sfileranno grandi campioni di questa disciplina come Alessandro Degasperi, Martina Dogana e Giulio Molinari.



Il triathlon a Borgo Egnazia è anche l’occasione per avvicinarsi per la prima volta alle gare, vivendone tutto l’entusiasmo, l’adrenalina e sfidando se stessi. Domenica 11 ottobre il Borgo Egnazia Sprint consentirà a tutti gli appassionati di nuoto, corsa e ciclismo di misurarsi in un percorso su distanze più brevi che coniuga la bellezza naturale al calore e all’ospitalità pugliese. Termine ultimo per iscriversi alla distanza Sprint è il 6 ottobre.



L’iscrizione alla Borgo Egnazia Tri consente un’esperienza senza eguali, perché solo durante questo eccezionale evento sportivo le emozioni e il divertimento del Triathlon si coniugano allo spettacolo di luci, colori e sapori della terra di Puglia, accompagnati dal calore autentico dell’accoglienza Mediterranea e dall’unicità di un luogo meraviglioso come Borgo Egnazia



Per informazioni, regolamento e iscrizioni:[url] https://triathlon.borgoegnazia.it/[/url]