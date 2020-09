SMART GRADUATION DAY ANCHE NARDŇ PREMIA I SUOI 35 LAUREATI IN LOCKDOWN 16/09/2020 Il Comune di Nardò ha aderito all’iniziativa di Regione Puglia e Anci Puglia



Si terrà domani, giovedì 17 settembre, alle ore 19 presso il Giardino Botanico del castello (villa comunale), la cerimonia di premiazione dei 35 laureati neretini che hanno discusso la propria tesi di laurea durante il lockdown, ovviamente in modalità telematica. Il sindaco Pippi Mellone, l’assessore Giulia Puglia e il consigliere Antonio Tondo (che ha coordinato l’adesione del Comune di Nardò all’iniziativa della Regione Puglia e di Anci Puglia Smart Graduation Day) consegneranno il premio ai neo dottori.

La Regione Puglia, infatti, ha istituito un premio simbolico per tutti gli studenti pugliesi che si sono laureati durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Durante i mesi di chiusura delle università per l’emergenza epidemiologica molti studenti sono stati “costretti” a laurearsi in modalità telematica, privandosi di fatto della cerimonia culmine nel percorso accademico, cioè la cerimonia di proclamazione di laurea. L’intento è quello di “restituire” simbolicamente quel momento di celebrazione, rendendo loro omaggio nei rispettivi comuni di residenza. L’iniziativa, cui il Comune di Nardò ha formalmente aderito con una delibera di giunta, è dedicata ai laureati che hanno conseguito il titolo (triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso) in università e/o in istituzioni di alta formazione artistica musicale (conservatori/accademie).