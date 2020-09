Pioggia di vittorie e di piazzamenti per l’Andria Bike, ad Antonio Regano il titolo regionale FCI Puglia su pista 17/09/2020 Un inizio di settembre denso di soddisfazioni per i giovani atleti dell’Andria Bike che sono stati impegnati in diverse specialità portando in dote vittorie e piazzamenti nelle varie specialità.



È proseguita la striscia positiva di risultati nella mountain bike con il terzo posto di Antonio Regano e il settimo di Simone Massaro al Trofeo Bosco Pianelle a Martina Franca.



Fervente attività anche su pista nell’arco di 7 giorni al velodromo di Oppido Lucano in Basilicata: primo e secondo posto di Antonio Regano e Ivan Bisanti tra gli esordienti; terzo, quarto e quinto posto di Anthony Montrone, Vittorio Capogna e Stefano Principale tra gli allievi; primo e secondo posto di Gianluca Lapi e Giuseppe Fornelli tra i G6 nella trasferta dell’8 settembre. Una settimana dopo, ancora stesso velodromo, primo e secondo posto di Antonio Regano (con la novità della maglia di campione regionale FCI Puglia) e di Ivan Bisanti tra gli esordienti; secondo, terzo e quarto posto di Anthony Montrone, Vittorio Capogna e Stefano Principale tra gli allievi; primo e secondo posto di Gianluca Lapi e Giuseppe Fornelli tra i G6.



Buone le prestazioni complessive anche su strada nella prova conclusiva del trittico I Tesori Unesco di Puglia con il quinto posto di Bisanti tra gli esordienti primo anno e l’ottavo di Regano tra gli esordienti secondo anno.



Grazie alla bontà del lavoro dei dirigenti (Luigi Tortora e Raffaele Ziri) in tutte le specialità delle due ruote, si cerca nei ragazzi una continua crescita ed una maggiore consapevolezza del proprio talento in queste ultime gare stagionali per ben figurare ancora di gara in gara.