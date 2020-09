21 settembre - L'Accademia dei Cameristi presenta Casella e Beethoven: la missione etica del musicista - Bari 21/09/2020 ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXI Stagione di musica da camera 2019-2020

I CONCERTI DEL LUNEDI'

Programmazione Custodiamo la Cultura in Puglia



LUNEDI’ 21 settembre 2020 ore 20.30

Auditorium Vallisa, Piazza Ferrarese 4 Bari



A. CASELLA Sonata in la magg.(da G.B.Sammartini)

L. van BEETHOVEN Trio in si bem. magg. op.97 “Arciduca”



Edoardo Zosi violino

Francesco Dillon violoncello

Martina Consonni pianoforte





Il programma propone un accostamento insolito: la Sonata in la magg. per trio di Alfredo Casella, fascinoso esperimento di rielaborazione di un Notturno del compositore tardo-barocco Giovanni Battista Sammartini e il capolavoro immortale della musica da camera europea, il Trio in si bem. magg. op.97 “Arciduca” di Ludwig van Beethoven. Prossimo alla grande architettura della Settima Sinfonia, il Trio op. 97 costituisce il modello parallelo nel genere cameristico: per sonorità e dimensioni strutturali, per monumentalità e sviluppo di melodie ampie e scorrevoli, per sublime ispirazione creativa. Con quest’opera Beethoven raggiunge l’apice delle sue potenzialità compositive. Lontani nel tempo ma idealmente congiunti dall’inesauribile ricerca di nuove idee e fermamente convinti della missione etica del musicista Casella e Beethoven sono stati portatori di alti ideali artistici, pur nel differente contesto storico nel quale hanno operato. Casella ha contribuito con il suo impegno creativo al progresso delle arti così come Beethoven (in questo 2020, anno delle celebrazioni a lui dedicate) è personalità di eccelso valore e di perenne attualità. Protagonisti della serata tre interpreti di grande valore, il violinista Edoardo Zosi, il violoncellista Francesco Dillon e la giovane pianista Martina Consonni. Il concerto si replica martedì 22 settembre a Fasano, Chiostro dei Minori Osservanti, ore 20.30 per la X Stagione di concerti.



Biglietti: Intero € 10,00 studenti € 5,00 over 65 e diversamente abili € 6,00

info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com