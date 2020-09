25 settembre - “Passaggi nel tempo - Omaggio a Ennio Morricone” con Calibro 35, Roy Paci e Diodato - Matera 25/09/2020 Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rai Radio3

presentano

Materadio special edition



“Passaggi nel tempo - Omaggio a Ennio Morricone”

con Calibro 35 featuring Roy Paci e Diodato



Cava del sole - 25 Settembre 2020, ore 21:30





“La musica è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno”

Ennio Morricone



Materadio, la festa di Radio3 dalla città dei Sassi, torna per il decimo anno a Matera con una Special edition in programma venerdì 25 settembre, realizzata da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rai Radio3 con l’intento di rilanciare, anche in questo 2020 flagellato dalla pandemia, il legame fra questo territorio, la radio e la grande musica.



A partire dalle 21:30, l’arena della Cava del Sole tornerà a risuonare attraverso il concerto “Passaggi nel tempo - Omaggio a Ennio Morricone” con protagonista la band dei Calibro 35 e due ospiti speciali come Roy Paci e Diodato. Presentato da Valerio Corzani e trasmesso in diretta da Radio 3 e in streaming sui canali web di Matera 2019, il concerto sarà interamente dedicato alle composizioni del grande maestro scomparso il 6 Luglio scorso. “Passaggi nel tempo” è infatti il titolo di un brano di Ennio Morricone tratto dalla colonna sonora del film western “Il grande silenzio” di Sergio Corbucci poi riutilizzato per il film thriller di Jordan Leondopulos “The Swap” con Robert De Niro.



Il progetto sviluppa un percorso sonoro particolarmente affine al combo costituito da Massimo Martellotta (chitarre, sintetizzatori, tastiere), Enrico Gabrielli (organi e fiati), Fabio Rondanini (batteria), Luca Cavina (basso elettrico), Tommaso Colliva (produzione), che ha sempre prediletto la rivisitazione di suoni e stili dalle grandi colonne sonore italiane degli anni sessanta e settanta del secolo scorso. Spesso i Calibro35 hanno regalato il loro tocco “retro-modernista” anche ad alcuni pezzi celeberrimi di Morricone, in particolare ad alcuni brani legati all’onda travolgente dei poliziotteschi (i thriller e i polizieschi con ambientazione in Italia che avevano sempre a corredo eccellenti soundtrack). È però la prima volta che il gruppo milanese lavora e propone un programma concertistico interamente dedicato alle opere di Morricone e lo fa tra l’altro convocando sul palco due valenti musicisti che spesso si aggiungono all’ensemble come Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni) e Beppe Scardino (sax baritono), ma anche due stelle della musica italiana come il trombettista Roy Paci e il cantante Diodato.

L’excursus dei Calibro35 toccherà i vari filoni delle opere di Morricone: quello dei polizieschi, del giallo, del cosiddetto Spaghetti Western, delle escursioni del Maestro nel mondo della canzone e molto altro.



Il concerto è gratuito, come tutti gli appuntamenti realizzati in collaborazione fra Matera 2019 e Radio 3, previa prenotazione sulla piattaforma www.materaevents.it, disponibile dal pomeriggio di lunedì 21 settembre con tutte le informazioni sulle modalità di accesso. Durante il concerto saranno rispettate scrupolosamente tutte le misure anti-Covid in vigore, in relazione alle quali il pubblico è invitato alla massima collaborazione.



Nella stessa giornata, dalle 15:00 alle 16:30, Rai Radio3 dedicherà la puntata di “Fahrenheit” alla Capitale Europea della Cultura 2019 ad un anno di distanza, anche alla luce delle questioni e riflessioni poste dalla lunga pausa della pandemia.







Calibro35:

Massimo Martellotta (chitarre, sintetizzatori, tastiere)

Enrico Gabrielli (organi e fiati)

Fabio Rondanini (batteria)

Luca Cavina (basso elettrico)

Tommaso Colliva (produzione)



Ospiti speciali:

Diodato (voce)

Roy Paci (tromba)





Musicisti aggiunti:

Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni)

Beppe Scardino (sax baritono)