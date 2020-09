Pezzaioli - Conversano Lizzanello (Lecce) - Miss Italia debutta nel Salento: boom di adesioni 18/09/2020 Domenica a Villa Madama a Lizzanello si assegna la prestigiosa fascia di Miss Lecce



Presenta Giovanni Conversano, ospiti Giada Pezzaioli e gli Scemifreddi





Lizzanello (LE), ven 18/09/2020 - È la prima tappa dell’anno di Miss Italia in Salento ed è boom di adesioni. Domenica 20 settembre a Villa Madama Wedding & Events di Lizzanello, in provincia di Lecce, in via Circonvallazione 104, sarà assegnata la prestigiosa fascia di miss Lecce. Alle ore 20,00 sarà realizzata la selezione provinciale dalla “lFM” di Michele Montemurro, da quest’anno co-esclusivista per la Puglia di Miss Italia, presentata da Giovanni Conversano, che a distanza di anni ritorna sul palco del concorso della famiglia Mirigliani, e che vedrà come ospiti miss Puglia 2019 Giada Pezzaioli, per la seconda volta in dolce attesa, e i salentini Scemifreddi, già in evidenza a “Colorado Cafè”.

L’ingresso è libero ma saranno espletate tutte le procedure anti-Covid per mettere in sicurezza gli ospiti e le partecipanti e per ridurre il più possibile la possibilità di contagio. In passerella sfileranno 30 concorrenti, rigorosamente con mascherina, su 30 metri di moquette. E anche tra il pubblico sarà fatto rispettare il distanziamento sociale.

Il concorso di bellezza femminile più prestigioso e longevo del Paese si affaccia nel Salento ma non sarà l’ultima tappa. Il tour di quest’anno si è allungato coi tempi pertanto sarà possibile partecipare anche ai prossimi eventi. Le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono iscriversi gratuitamente su missitalia.it e partecipare ai casting online della “IFM” inviando tre foto a info@missitaliapuglia.it. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali Instagram e Facebook di Miss Italia Puglia. Una serata improntata al sorriso che il concorso a livello nazionale intende condividere con tutti coloro che lo desiderano.