Si conclude la rassegna editoriale Equinozio d’autore, progetto nuovo e sperimentale per temi e linguaggi con la direzione artistica dell’associazione culturale “Un Panda sulla Luna” e il MAT– Laboratorio Urbano di Terlizzi, nata con l’ambizione di mostrare luci e ombre dell’animo umano attraverso la letteratura, in una meridiana astratta scandita dal rumore delle pagine. Domenica 20 Settembre con il giornalista Paolo Borrometi, Vice-Direttore dell’agenzia AGI, alle ore 20.00 al Mat di Terlizzi (ingresso libero fino esaurimento posti info 331/1968984) presenta il suo ultimo lavoro “Il sogno di Antonio – storia di un ragazzo europeo”. Un libro con scritti inediti di Antonio Megalizzi, cronista radiofonico ucciso da un terrorista islamico nell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018. In un dibattito condotto da Giuseppe Volpe già Procuratore della Repubblica di Bari. Interviene Piero Ricci Presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

A ventinove anni Antonio Megalizzi, «il Mega» per gli amici, si batteva per unire le due grandi passioni della sua vita, l’Europa e il giornalismo, mettendo nel lavoro tutto il suo contagioso entusiasmo. Quel sogno si è spento il 14 dicembre 2018, pochi giorni dopo la strage di Strasburgo in cui Antonio era stato colpito dai proiettili di un estremista. Non si è spenta però la sua memoria di ragazzo vitale, un «trentino di sangue calabrese», dolce e ironico con passioni intense: la famiglia, l’amore per la «sua» Luana, ma anche la radio, i tanti progetti, la passione per la conoscenza e la scrittura. La sua era una forma sempre vivace di partecipazione: i suoi scritti erano pungenti e precisi e non si è mai tirato indietro quando si trattava di criticare i comportamenti scomposti dei nostri rappresentanti politici.

A raccontarci la sua storia, a un anno dalla scomparsa, è Paolo Borrometi, come lui giovane giornalista animato da forte spirito civile, che raccoglie in questo libro gli scritti di Antonio e le testimonianze dei genitori, della sorella, della fidanzata e degli amici, per continuare a far vivere le sue passioni e l’esempio ideale di un giovane europeo. Una storia inedita che è anche un manifesto dell’impegno sociale e democratico al di là di ogni muro.



Tutti gli incontri si terranno presso il MAT– Laboratorio Urbano di Terlizzi - via Macello 1 con inizio alle ore 20,00 e ad ingresso libero fino esaurimento posti. Saranno rispettate tutte le normative di sicurezza anti – Covid con rilevazione della temperatura, distanziamento e mascherina obbligatoria. Info: 331/1968984