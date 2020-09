Ruco di Puglia (Bari) - LEZIONI AL VIA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE, EMANATA L’ORDINANZA SINDACALE 19/09/2020 È stata emanata l’ordinanza sindacale che stabilisce l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020 / 2021 nelle scuole di ogni ordine e grado di Ruvo di Puglia per lunedì 28 settembre 2020.



La decisione è stata presa al termine della riunione del Centro Operativo Comunale di giovedì scorso allargato ai dirigenti delle scuole cittadine.

In quella sede si è preso atto della esigenza da parte delle scuole che ospiteranno i seggi per le votazioni di disporre di più tempo per completare le operazioni preparatorie all’avvio delle lezioni (sanificazione e pulizia, tinteggiatura straordinaria di aule e ambienti scolastici, sistemazione delle classi e posizionamento della segnaletica relativa all’emergenza sanitaria da COVID-19), e delle diverse e differenziate difficoltà segnalate anche dei Dirigenti delle scuole non sede di seggi elettorali ancora alle prese con la riorganizzazione delle classi, il posizionamento della segnaletica, l’incremento della connettività dei sistemi informatici per la didattica a distanza e le recenti indicazioni operative Ministeriali per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2.

Luca Basso