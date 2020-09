Campi Salentina (Le) - AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore PROROGATA AL 1° OTTOBRE LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI 21/09/2020 AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore

PROROGATA AL 1° OTTOBRE LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO ACCADEMICO



Tra i nuovi docenti la coreografa Silvia Gribaudi, Chiara Guidi, Robert Mac Neer, Adrian Paci e Maurizio Braucci, sceneggiatore di Gomorra e Reality di Matteo Garrone





L’anno accademico 2020/2021 sarà un anno di svolta per l’Accademia Mediterranea dell’Attore diretta da Franco Ungaro. L’attività didattica del corso biennale per attori si intensifica per numero di ore (15 ore settimanali più i workshop intensivi di 30 ore ciascuno) e amplia l’organico dei docenti e delle materie di insegnamento con l’innesto di personalità d’eccellenza del mondo del teatro, del cinema della danza e delle arti visive. Non si tratta di un semplice laboratorio teatrale, ma di un percorso didattico completo e multidisciplinare perché gli allievi saranno seguiti per le materie curriculari (dizione, canto e voce, danza e movimento, lettura e interpretazione di testi, recitazione teatrale, clownerie) durante tutto il biennio da un team di attori e registi tra i più affermati e riconosciuti in Puglia e in Italia: Carla Guido, Ippolito Chiarello, Silvia Lodi, Barbara Toma, Marco Falcomatà.



Le attività curriculari vengono integrate da seminari intensivi, aperti anche ai non allievi AMA, che saranno tenuti da maestri della scena nazionale e internazionale. Ci saranno Maurizio Braucci, sceneggiatore dei film Gomorra e Reality di Matteo Garrone e che condurrà un seminario intensivo di scrittura cinematografica; Silvia Gribaudi coreografa e regista dello spettacolo premio Ubu R.Osa e della produzione per Matera Capitale della Cultura 2019 Humana Vergogna; l’artista multimediale Adrian Paci (Biennale di Venezia e Moma di New York); Chiara Guidi, regista, attrice e drammaturga, cofondatrice della compagnia Societas Raffaello Sanzio; Robert McNeer, attore, regista e facilitatore di arti clownesche fondatore del Centro di ricerca culturale La luna nel Pozzo.



Sono già tanti i progetti nazionali che hanno coinvolto allievi ed ex allievi di Ama e moltissime le partnership con realtà sociali e culturali nazionali e internazionali.



Sono previste agevolazioni e borse di studio per gli studenti che frequentano il Dams dell’Università del Salento e l’Accademia di Belle Arti di Lecce.



Per rispondere a diverse richieste giunte negli ultimi giorni, è stato prorogato alle ore 14 del 1° ottobre 2020 il termine per iscriversi al nuovo biennio accademico di AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore, la scuola biennale di formazione e perfezionamento per attori che ha sede operativa a Campi Salentina (Le), in partenariato con Calasanzio Cultura e Formazione.

Ulteriori informazioni su www.accademiaama.it, per contatti: info@accademiaama.it, tel. 338 3746581