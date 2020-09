Galà della Moda Città di Molfetta 22/09/2020 Sarà l’Anfiteatro di Ponente di Molfetta, deliziosa cittadina pugliese adagiata sul mare, ad ospitare il 27 settembre, alle ore 20.30, la II Edizione del Galà della Moda.

Il maestoso teatro nel cuore della città, diventerà scenografia per la presentazione delle collezioni 2021 di Giulio Lovero Miss and Lady Atelier e Angela Paterno Atelier che metteranno in scena tutta la loro competenza e professionalità attraverso il défilé di splendidi abiti.



Prestigioso ospite sarà Rosanna Calcagnile, Direttrice della Calcagnile Academy con cui di recente la Carmen Martorana Eventi ha realizzato uno shooting fotografico a Lecce, nella perla barocca esaltata agli occhi del mondo dalla sfilata della maison francese Dior.



L’evento moda, patrocinato dal Comune di Molfetta e dall’Ufficio Moda Italia, è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi e sarà presentato dalla giovane e talentuosa modella e presentatrice Lucy Bello.



Tra i prestigiosi partner ci sarà la LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez. Bat presieduta da Michele Ciniero, con cui l’agenzia realizza il Calendario in beneficenza con le modelle di Top Fashion Model, e Gioele de Liso, Responsabile de il Giornale del Parrucchiere che vanta quasi 180 mila follower su Facebook, che coordinerà l’hair fashion show affidato a tecnici provenienti da varie città del sud Italia: Cristina Vozza da Brindisi; Luca Casieri da Foggia; Gianluca Calcagno da Catania; Marco Sapienza da Palermo; Riccardo Mari da Andria; Maria Altomare e Rosalba Germinario da Molfetta.

Ad esaltare la bellezza delle modelle ci sarà il make up di Sara de Virgilio Academy di Molfetta.



La serata sarà allietata dalla scuola di danza Coreutica di Viviana Piscitelli e dai cantanti Daniele Lanave e Serena de Bari.



L’ingresso è gratuito e sarà monitorato dalla Croce Rossa Italiana Sez. di Molfetta per garantire le norme di sicurezza anti Covid 19.



Si ringrazia: Lo Smeraldo Ricevimenti di Lusso in Puglia; Gioielleria Depalma; Guyot enobistrot.