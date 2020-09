Bari - L’Associazione Presìdi del libro presenta la 16^ edizione della Festa dei lettori 22/09/2020 L’Associazione Presìdi del libro presenta la 16^ edizione della Festa dei lettori

L’invenzione del presente: 25 - 28 settembre 2020

Sta per cominciare la XVI edizione della Festa dei lettori, l’annuale appuntamento

dell’Associazione Presìdi del Libro con il sostegno della Regione Puglia. Sin da giovedì 24

settembre, fino a mercoledì 30, la rassegna diffusa anima 55 città italiane promuovendo la lettura.

I Presìdi offrono numerose oppo

rtunità culturali: incontri con l’autore, tavole rotonde, reading,proiezioni, mostre, spettacoli, laboratori e seminari creativi.

La Puglia, sede dell’Associazione nazionale, ospiterà le manifestazioni in 50 comuni. Gli

appuntamenti fuori regione saranno organizzati invece dai Presìdi di Basilicata, Lazio, Liguria e Umbria.

L’invenzione del presente è il tema di quest’anno perché il lockdown e la pandemia da Covid-19 ci consegnano l'urgenza di immaginare il futuro ripensando azioni, comportamenti e progetti.

Proviamo a convivere con l’emergenza sanitaria mondiale andando oltre la contingenza e a vivere il presente come tempo per costruire e ricostruire, partire e ripartire, esistere e resistere. Il qui e ora ci consente di concentrarci nella ricerca del nostro posto nel mondo. Afferriamo il presente per colmare le distanze e recuperare il tempo della prossimità, superando ostacoli reali e immaginari.

Serviamoci del presente come di un tempo plurale e generoso, da dedicare a occasioni, opinioni,punti di vista, voci. Inventiamo la realtà. Ciò che abbiamo vissuto in quarantena e quello che sapremo costruire per il nostro futuro dipende dalle responsabilità che maturiamo nel nostro presente, anche dalle letture che scegliamo di fare e che sapremo proporre.

Grazie alla collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia sono tante le scuole, di ogni ordine e grado che, nonostante l’emergenza sanitaria, salutano il nuovo anno scolastico aderendo alla Festa. I luoghi animati sono anche strade, piazze, chiese, giardini, caffè, castelli, librerie e biblioteche. Gli eventi saranno realizzati nel rispetto di tutte le norme anti-covid.

Tra gli ospiti dei Presìdi: Edoardo Altomare, Rossano Astremo, Chiara Cannito con Marco

Loiodice, Cristò, Simona Cleopazzo, Paolo Di Stefano, Gabriella Genisi, Marcello Kalowski, Cinzia Leone, Rita Lopez, Omar Di Monopoli, Erica Mou, Luciano Lapadula, Raffaello Mastrolonardo, Alessandra Minervini, Gabriella Nobile, Flavia Piccinni con Carmine Gazzanni, Daniele Maria Pegorari con Valeria M.M. Traversi, Christian Raimo, Maria Pia Romano, Vanessa Roghi, Leo Tenneriello.

Segreteria Associazione Presìdi del Libro c/o Biblioteca De Gemmis Strada Lamberti, 3 – 70122 BARI

Tel./Fax 0805248098 - codice fiscale 93267640725 - www.presidi.org

Spazio alla poesia a Bari, nella rete del Polo biblioteche scolastiche della Puglia, e a Lecce presso

il Fondo Verri. Anche la musica sa far riflettere e consola: a Bisceglie con arpa e flauto (Anna

Giangaspero e Vincenzo Mastropirro) e a San Donato di Lecce con La cantiga de la Serena,

voce, chitarra e flauti (Fabrizio Piepoli e Giorgia Santoro).

Divertimento per i più piccoli con gli spettacoli della compagnia Granteatrino Casa di Pulcinella

a Bari e a Sannicandro. Tanti i percorsi di lettura rivolti agli studenti che tornano sui banchi di

scuola: nel centenario della nascita di Gianni Rodari il grande autore viene omaggiato in più

momenti e città, e vengono riletti o scoperti per la prima volta Calvino, Buzzati, Camus e

Marquez. San Giovanni Rotondo ricorderà anche il compianto Sepulveda.

In questa edizione i Presìdi collaborano con due importanti festival pugliesi: il PhEST di Monopoli e

il Lectorinfabula di Conversano, coi quali condividono gli intenti.

Per gli amanti della natura, saranno realizzate escursioni letterarie in provincia di Bari, a Corato e

a Gravina in Puglia, e per mettersi in gioco c’è il concorso letterario di Noicattaro.

Due gli importanti eventi online riservati ai giovani lettori: venerdì 25, dalle ore 18, un doppio

appuntamento con AIDAN CHAMBERS - Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni; martedì

29 GIANNI RODARI, ieri, oggi, sempre con gli interventi di Gaia Stock (Edizioni EL – Emme –

Einaudi Ragazzi), Walter Fochesato (Rivista Andersen) e Grazia Gotti (Accademia

Drosselmeier).

In presenza e on line a Taranto invece, nel pomeriggio di domenica 27 si ricorderà Alessandro

Leogrande, premiando il vincitore della IV edizione del Premio Presìdi del Libro, Sergio

Ramazzotti. Presenti anche i candidati Dania Mondini e Claudio Loiodice, e l’ospite Salvatore

Romeo. A conclusione seguirà la conferenza-spettacolo RI/PARTIRE. L’Italia dopo il

coronavirus del sociologo Stefano Allievi.

Programma completo su www.presidi.org