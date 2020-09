Bitonto (Bari) - PRIMO APPUNTAMENTO CON “GENER-AZIONI ECO”. OSPITE LO SCIENZIATO MAX TEMPORELLI 23/09/2020 Con lui anche il presidente regionale Legambiente, Francesco Tarantini, e Mario De Angelis (Ecol Forest-Daunia Avventura)





Prende ufficialmente il via domenica 27 settembre il progetto territoriale partecipato Gener-azioni Eco, promosso dal Circolo Oratorio Anspi "S. Agostino" di Bitonto.

Una data non casuale, considerato che si tratta della giornata conclusiva dell'edizione italiana di Clean up the World (Puliamo il Mondo, nel nostro Paese), il più grande appuntamento di volontariato ambientale al mondo e la prima grande iniziativa di questo tipo nell’Italia post coronavirus.



Per l'occasione Legambiente Bitonto ha promosso un’operazione di ripulitura del Bosco di Bitonto, cui seguirà un avvincente dialogo tra Max Temporelli (noto scienziato e divulgatore), Francesco Tarantini (presidente regionale di Legambiente) e Mario De Angelis (presidente della coop. Ecol Forest che gestisce il Parco Daunia Avventura di Biccari).



Le attività si sposteranno poi a Masseria Lama Balice, masseria didattica situata nel territorio bitontino. Qui si terrà la presentazione ufficiale del percorso partecipativo, il cui fine – si ricorda – è promuovere azioni di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e al consumo corretto e consapevole, attraverso esperienze concrete e diversificate di “avvicinamento” al verde e mediante l'attivazione di cantieri civici di progettazione indirizzati a creare ulteriori azioni di educazione ambientale e solidale.



A seguire, gli interessati potranno partecipare ad un bio-aperitivo tra scienza e spettacolo con Max Temporelli e le incursioni teatrali dell'attrice, regista, autrice e pedagoga Elisabetta Tonon (dell'associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne Io sono Mia).



Sarà questo l'inizio di un percorso ben più ricco e articolato, che prevede altri otto eventi (il 9, 18, 23 e 30 ottobre e il 6, 13, 20 e 26 novembre), tra dibattiti pubblici, spettacoli, passeggiate didattiche e workshop.



Il progetto si avvale della collaborazione dell' I.I.S.S. A.Volta-De Gemmis, Liceo Scientifico-Artistico “Galileo Galilei”, Mat5, Banco delle Opere di Carità, Legambiente Bitonto, Arci KIRIKù, Masseria Didattica Lama Balice, Just Imagine, Gruppo Intini., Centro Sociale dell’anziano, Associazione Culturale Accademia Vitale Giordano, Io sono Mia ed è finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del bando Puglia Partecipa.



Per dettagli e aggiornamenti si consiglia di consultare la pagina Facebook di Gener-azioni Eco e la relativa scheda progettuale presente sul portale dedicato a Puglia Partecipa, all’indirizzo https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/gener-azioni-eco