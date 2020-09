Bari - Puglia Sounds partecipa alla primo progetto al mondo ,14 organizzazioni che si occupano di esportazione musicale 24/09/2020 Global Music Match



Puglia Sounds partecipa alla prima iniziativa al mondo che raggruppa 14 organizzazioni che si occupano di esportazione musicale



il progetto coinvolge i gruppi pugliesi BandAdriatica, Canzoniere Grecanico Salentino, Cesare dell’Anna e GirodiBanda, Martié K, Mascarimiri e Kalàscima









Organizzazioni che si occupano di esportazione di prodotti musicali e artisti che operano in tutto il mondo partecipano a quella che potrebbe essere la prima in assoluto e più grande opportunità al mondo di incontro tra offerta e domanda (matchmaking) online dedicata ad artisti. Creato sulla base di una, ad oggi inedita, collaborazione tra i partner fondatori Sounds Australia, Showcase Scotland Expo e la canadese East Coast Music Association (ECMA), insieme ad altre 11 organizzazioni, tra le quali Puglia Sounds, che mettono in campo interventi volti all’esportazione di prodotti musicali ed eventi-vetrina di tutto il mondo, il Global Music Match è una iniziativa pilota realizzata per continuare ad accrescere la visibilità degli artisti locali sui mercati musicali internazionali, nel rispetto dei difficili parametri imposti dalla pandemia di COVID-19.



Prosegue l’iniziativa partita ad agosto, che costituisce una risposta unica nel suo genere alle limitazioni imposte all'industria musicale, si avvale di una delle poche piattaforme disponibili, dei social media e della collaborazione peer-to-peer per allargare la rete e la visibilità degli artisti pronti per l'internazionalizzazione. La penetrazione degli artisti in un nuovo territorio o in un nuovo paese è un processo impegnativo, reso ancora più difficile dalla pandemia e dalla riduzione delle tradizionali opportunità di “esposizione” sulla scena musicale internazionale. Questa iniziativa mira a sviluppare le basi di nuovi pubblici per gli artisti partecipanti in una serie di destinazioni internazionali e creare i presupposti per lo sviluppo di future tournée internazionali. Otre a ciò, gli artisti vengono sostenuti ed aiutati a rafforzare e migliorale la loro attività sui social media, ed incoraggiati a intraprendere collaborazioni internazionali con altri artisti, stabilendo contatti con musicisti di tutto il mondo.

Ogni settimana, una band/musicista di ogni paese "introdurrà" un altro artista di un paese diverso, attraverso una interazione/promozione incrociata sui social media che coinvolgerà i due pubblici di riferimento. Questa reciprocità riguarderà tutti, il che significa che attraverso i social media gli artisti partecipanti saranno introdotti online ad un’ampia platea internazionale fatta dai pubblici di riferimento diversi.



Per l'edizione pilota del Global Music Match, gli artisti possono scegliere tra i generi acustico, folk, roots, tradizionale e world music. Sono sei gli artisti selezionati, attraverso una call pubblica, da Puglia Sounds: BandAdriatica, Canzoniere Grecanico Salentino, Cesare dell’Anna e GirodiBanda, Martié K, Mascarimiri e Kalàscima. Questi ultimi saranno protagonisti delle attività in programma dal 21 al 27settembre.



Il progetto, dopo una fase di sperimentazione pilota di quattro settimane che ha visto protagonisti The Once (Canada), O'Hooley & Tidow (Inghilterra), Startijenn (Bretagna) e The Nordic Fiddlers Bloc (Norvegia), andrà avanti sino al 12 ottobre. I risultati della sperimentazione sono stati fantastici, non solo per l'aumento del numero di follower degli artisti partecipanti sui social media, ma anche perché sono nate delle solide amicizie.





Basta digitare l'hashtag #globalmusicmatch per vedere alcuni esempi del contenuto che ogni artista ha condiviso durante la fase pilota - o andare su globalmusicmatch.com per saperne di più, e trovare altri esempi.





Il Global Music Match è supportato dalle seguenti organizzazioni che si occupano di “export” di prodotti musicali: Arte Catalana (Spagna), ECMA (Canada), English Folk Expo, FOCUS Wales, Folk Alliance International, Iceland Music, LUCfest Taiwan, Musica Estonia, Musica Finlandia, Musica Norvegia, Puglia Sounds (Italia), Showcase

Scotland Expo, Sounds Australia e Spectacle vivant Bretagne (Bretagna, Francia).