Taranto - 27 SETTEMBRE ORE 18:30: FESTA DEI LETTORI E PREMIO ALESSANDRO LEOGRANDE 24/09/2020 Festa dei lettori “L’invenzione del presente”

Cerimonia di premiazione

IV edizione “Premio Alessandro Leogrande”



In occasione della XVI edizione della Festa dei lettori, domenica 27 settembre l’Associazione Presìdi del libro, in collaborazione con la Regione Puglia, propone al Molo Sant’Eligio di Taranto (C.so Vittorio Emanuele II, 1), in caso di maltempo a Palazzo Pantaleo (Vico Civico), un pomeriggio di incontri dedicati ad Alessandro Leogrande. Il tema della Festa, tradizionale manifestazione che coinvolge i presìdi italiani, è “L’invenzione del presente”, uno stimolo a considerare l’esperienza del lockdown e della pandemia un’occasione per ripensare le nostre vite alla ricerca di modalità nuove di stare al mondo, di relazionarci agli altri, di valutare le priorità e incidere sulla realtà anche attraverso i libri e la lettura.



Nella necessità di assumere su di sé un ruolo civile credeva moltissimo Alessandro Leogrande che approfondì le problematiche più controverse del nostro tempo divulgando instancabilmente il risultato dei suoi studi e delle sue inchieste.



La premiazione della IV edizione del Premio Presìdi del libro Alessandro Leogrande per il giornalismo letterario, annullata a marzo per l’emergenza sanitaria, viene celebrata nell’ambito della Festa per riallacciare i nodi della riflessione attorno alla responsabilità, degli individui e degli intellettuali, che è una delle motivazioni fondanti dell’istituzione del Premio e della Festa dei lettori nella sua edizione 2020.



Si comincia alle 18:30 con un intervento sull’opera di Leogrande a cura di Giulia Galli e Salvatore Romeo che conobbero e frequentarono lo scrittore scomparso. Alle 19 si svolgerà l’incontro con Dania Mondini, giornalista e conduttrice RAI, e Claudio Loiodice, esperto in crimini finanziari, riciclaggio e frodi internazionali, intervistati da Giulia Galli su L’affare Modigliani (Chiarelettere), finalista all’ultima edizione del Premio.



Alle 19:30 Ester Alfarano converserà con Sergio Ramazzotti, autore di Su questa pietra (Mondadori), il reportage narrativo sul suicidio assistito vincitore dell’edizione 2020 del concorso, premiato, a seguire, da Davide Leogrande.



Concluderà la serata la conferenza-spettacolo di Stefano Allievi Ri/Partire. L’Italia dopo il coronavirus tratta dal suo ultimo libro La spirale del sottosviluppo. Perché (così) l’Italia non ha futuro (Laterza), un’operazione-verità sull’Italia e le sue debolezze strutturali che propone alcune vie d’uscita per far crescere il paese.