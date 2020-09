Pinacoteca Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto" comunicato GEP - Giornate Europee del Patrimonio 2020 24/09/2020 GEP - Giornate Europee del Patrimonio 2020

sabato 26 e domenica 27 settembre GEP 2020

Pinacoteca Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto"

sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Per l'occasione, la Pinacoteca Metropolitana di Bari propone la trasmissione di un breve video sulla lettura, inviato in rete durante il periodo del lockdown.



Lo slogan scelto dal MiBACT, "Imparare per la vita" richiama i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione della conoscenza nella società moderna.



Il tema "Imparare per la vita", ben si collega con quanto viene illustrato nel video, il cui fil rouge è l'interesse per la conoscenza, il sapere, l'imparare per la vita con un rimando immediato alle opere della Pinacoteca.



La Pinacoteca, con questo video, si racconta in modo nuovo, tenendo conto delle esigenze formative delle nuove generazioni, senza trascurare elementi di intrinseca specificità delle opere e dei suoi autori, ognuno di loro legato in modo proprio alla Puglia.



Un'occasione unica per ammirare de visu anche opere che, non esposte, restano custodite nei depositi del Museo.

Senza dimenticare la possibilità di visitare le Collezioni permanenti.



APERTURA STRAORDINARIA sabato 26 settembre sino alle 23:00

(dalle 19:00 alle 23:00, prezzo simbolico del biglietto d'entrata 1 euro)



ORARI: sabato 9:00 – 23:00 (ultimo ingresso ore 22:15)

domenica 9:00 – 14:00 (ultimo ingresso ore 13:15)





Nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, l'ingresso sarà disposto per 30 visitatori ogni mezz'ora.

www.pinacotecabari.it



#GEP2020



Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”

Via Spalato, 19/Lungomare Nazario Sauro, 27 (IV piano) 70121 Bari

infotel: 080/5412420

pinacoteca@cittametropolitana.ba.it



Alla Pinacoteca si può arrivare in treno (dalla stazione 10/15 minuti a piedi), in aereo (30 minuti per giungere in centro città col taxi o col terminal), in pullmann provenienti da varie destinazioni. Diversi autobus cittadini si fermano dinanzi all’ex Palazzo della Provincia.

Se si giunge in auto, è consigliabile lasciare la vettura nel grande parcheggio comunale “Pane e Pomodoro”, ubicato nel tratto sud del Lungomare, e di lì prendere la navetta B, che si ferma all’altezza del Palazzo della Regione, distante pochi metri dal Palazzo dell’ex Provincia dove, al IV piano, ha sede la Pinacoteca. Il parcheggio per 24 h e la navetta costano € 1,00.