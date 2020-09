Bari - Presentata in Comune “Sicuri ad arte” tre giorni di arte e sicurezza stradale 24/09/2020 Presentata in Comune “Sicuri ad arte” tre giorni di arte e sicurezza stradale



Giovedì 24 settembre, alle 11, nella Sala Giunta del Comune di Bari, si è tenuta la conferenza stampa di “Sicuri ad arte - 10 anni aMichi”, una rassegna culturale organizzata dall’associazione “aMichi di Michele Visaggi Onlus, che si terrà dal 2 al 4 ottobre nella Sala Murat di Bari.



Presenti a questa presentazione c’erano il Sindaco del Comune di Bari, Antonio Decaro, il dott. Lorenzo Moretti, presidente della Federazione “Le Strade di San Nicola”, Davide Ceddia, rappresentanti della Promostudio e delle associazioni Motoclub Bari e della Cooperativa Caps.



“Sono contento – ha affermato Anonio Decaro - di essere accanto a Lorenzo Moretti, che con la sua associazione si occupa non solo di progetti sulla sicurezza stradale ma anche di progetti solidali, e a Francesco Visaggi, che con l'associazione dedicata a suo fratello Michele, ha organizzato queste attività di sensibilizzazione all'utilizzo consapevole dei mezzi di trasporto, che riguardano non solo le auto ma anche le bici e gli stessi monopattini elettrici”.



Da nove anni infatti l’associazione è impegnata nella promozione della sicurezza stradale, sia con un impegno costante nelle scuole con attività educative-interattive, che in altri luoghi attraverso attività di spettacolo.



Allo stesso modo si svolgerà la rassegna, che si dividerà in una “fase diurna”, dalle 11 alle 18 circa, nella quale le associazioni coinvolte presenteranno le proprie attività e in virtù di quanto svolto saranno presenti alcune scuole; una fase serale, dalle 19 alle 22, nella quale si esibiranno, nel corso delle giornate, vari artisti.



Il 2 ottobre si partirà dalle 19:30 con l’inaugurazione della rassegna. Si darà prima spazio ai saluti e agli interventi istituzionali, successivamente sarà proposta la nuova “canzone per Michele” con la proiezione del video della stessa. A seguire ci sarà il concerto dei Mezzotono, formazione barese che solo con la voce e senza strumenti musicali, propone musica in tutto il mondo.



Sabato mattina spazio alle associazioni Caps e Motoclub. Saranno proposte attività interattive con la presenza degli studenti delle scuole. Dopo una pausa, nella quale però sarà sempre fruibile una mostra allestita nella Sala Murat, alle 18:30 l’associazione Tou.Play proporrà una visita guidata nel centro storico barese con gli smartphone. Alle 20 avranno inizio gli spettacoli. Aprirà il duo Innaudio, seguirà la cantante Claudia Moretti, in compagnia del dj Nicola Corradino e si concluderà con il concerto dei Banana Republic, tributo alla musica di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.



Domenica la prima parte della giornata riproporrà lo stesso programma della giornata precedente. Diversi invece gli spettacoli. Alle 20 si esibirà Alessandra Valenzano, in arte Alevale, cantautrice solista che propone i suoi inediti con chitarra e ukulele; subito dopo si esibirà Roberto Baratto tastierista e ¬fisarmonicista della storica band pugliese i Camillorè, della quale fa anche parte Davide Ceddia, direttore artistico dell’associazione “aMichi” e selezionatore degli appuntamenti in programma in questa rassegna; chiuderà il live dei The Wonders, tributo barese ai mitici Beatles.



Sala Murat – Piazza del Ferrarese – Bari

Infoline: 3286266537

Inizio: 10,00