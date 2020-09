Brindisi - SABATO 26/9 IL RITORNO DELLE CONSERVE FAI DA TE 24/09/2020 Sabato 26 settembre alle ore 9,30

Al mercato di Campagna Amica

di Via Appia 226 a Brindisi



COVID, SABATO 26/9 TORNANO

LE CONSERVE FAI DA TE; RIFLETTORI ACCESI SUL ‘RE DI PUGLIA’

IL CARCIOFO BRINDISINO IGP



Il ritorno dell’emergenza Covid spinge il fai da te casalingo con i consumatori pugliesi che quest’anno, con l’arrivo dell’autunno, riscoprono i consigli della nonna e si mettono al lavoro tra matterelli, pentole e vasetti nella preparazione di conserve, per riempire la dispensa e non farsi cogliere impreparati da un eventuale peggioramento della situazione.



Il fenomeno sarà analizzato e mostrato nel primo weekend d’autunno sabato 26 settembre 2020 nel mercato di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi (programma su www.campagnamica.it), insieme al nutrizionista ed a esperti, oltre ai cuochi contadini, sveleranno ai pugliesi i segreti del fai da te, a partire da sottoli e paté fatti con il ‘re di Puglia’, il carciofo brindisino IGP, con dimostrazioni pratiche per non sbagliare nelle preparazioni anche di confetture e altre conserve.



Per l’occasione sarà presentata l’indagine Coldiretti/Ixe’ sul “Il ritorno delle conserve fai da te al tempo del Covid” con numeri e tendenze della svolta in cucina dei pugliesi favorita anche dallo smart working.