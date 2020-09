Del Monte®Supercoppa 2020 La Sir Safety Conad Perugia supera la Cucine Lube Civitanova in volata e vince il trofeo 26/09/2020 Del Monte®Supercoppa 2020

La Sir Safety Conad Perugia supera la Cucine Lube Civitanova in volata e vince il trofeo per la terza volta.

Leon Del Monte® MVP

Risultato Finale Del Monte® Supercoppa 2020

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-19, 14-16)



Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia 2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-19, 14-16) - Cucine Lube Civitanova: De Cecco 1, Juantorena 12, Anzani 12, Rychlicki 11, Leal 17, Simon 14, Marchisio (L), Kovar 0, Balaso (L), Falaschi 0, Hadrava 5, Yant Herrera 0. N.E. Larizza. All. De Giorgi. Sir Safety Conad Perugia: Travica 1, Leon Venero 31, Ricci 6, Vernon-Evans 7, Plotnytskyi 14, Solé 13, Russo (L), Ter Horst 6, Piccinelli 0, Colaci (L), Zimmermann 0, Sossenheimer 0. N.E. Atanasijevic, Biglino. All. Heynen. ARBITRI: Rapisarda, Goitre. NOTE - durata set: 29', 31', 30', 27', 25'; tot: 142'.

Dall’Agsm Forum di Verona, la pallavolo torna a vivere. La Sir Safety Conad Perugia Vince la Del Monte® Supercoppa 2020, primo trofeo della stagione e vero e proprio simbolo di un movimento che si riaccende, con la passione di sempre. I detentori della coppa si riconfermano e alla loro quarta finale in cinque anni superano una Lube coriacea, in un vero e proprio match-spettacolo che consegna a coach Vital Heynen la sua seconda Del Monte® Supercoppa, pareggiando anche il conto degli scontri diretti fra i due team, 22 a 22. Il trofeo è alzato da capitan Atanasijevic, ma il mattatore di serata è Leon, con i suoi 31 punti messi a terra. Per Colaci è la quinta Del Monte® Supercoppa personale, dopo le due con Trento e le due con la Sir.



La partita.

Squadre in campo, con entrambi i sestetti riconfermati rispetto alle semifinali. Da una parte Civitanova con De Cecco al palleggio e Rychlicki opposto, Simon e Anzani coppia di centrali e Leal e Juantorena a schiacciare. A completare, Balaso libero. Dall’altra parte della rete, Perugia schiera Travica e Vernon-Evans, centrali Ricci e Solé, Leon-Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero.

Apre le danze Leon al servizio, la Lube si proietta subito avanti e con Juantorena firma il 5-1. Qualche problema in battuta per la Sir, Leal invece trova l’ace del 9-4 e i cucinieri indirizzano il parziale, costringendo Perugia a inseguire con una serie di scambi che mantengono al sicuro la differenza punti. L’ace di Plotnytskyi riaccende Perugia, risponde Juantorena con una gran diagonale per il 19-13, ma il finale di set si fa sempre più acceso, la Sir si appella al video check per verificare un quattro tocchi e si prende il punto del 22-19. L’errore in battuta di Zimmermann consegna a Civitanova il set ball, la schiacciata di Rychlicki chiude il parziale.

Di altro tenore il secondo set: scambi lunghi, un braccio di ferro punto a punto che trova i suoi acuti nel primo tempo di Simon e nel muro di Solè su Juantorena. È sempre il muro perugino a costruire un primo vantaggio sul 9-11, la Sir fa vedere gli artigli tenendosi avanti, con la Lube che non lascia mai la presa. Ancora Rychlicki per il 20-20, poi Solé e Leon guadagnano un nuovo mini break, e il video check convalida l’ultimo punto di Perugia.

Il terzo parziale si apre con i servizi infuocati di Plotnytskyi, per il parziale di 0-4 in favore di Perugia che costringe De Giorgi al time out. La Cucine Lube Civitanova va in difficoltà in fase difensiva, la Sir martella col fuoriclasse ucraino, ma Leal alza il muro sull’8-11, cercando di recuperare terreno. Travica organizza gli attacchi perugini alla perfezione, il primo tempo di Vernon-Evans e la diagonale di Leon portano al 17-21. Il set-ball di Perugia è un’apoteosi con lo slash di Ricci, la Sir passa avanti.

La partita prosegue, la tensione è altissima e la stanchezza comincia a farsi sentire da entrambe le parti. È la Lube a tirare su la testa procurandosi un vantaggio iniziale e, col primo tempo di Anzani, si porta sul 10-6. Mani-out di Ricci e di Leon per la reazione della Sir, che si tiene in scia grazie al lavoro a muro e va sul 17-15. La seconda parte del set diventa un braccio di ferro, Simon mette punti pesanti per chiudere e il muro di Anzani porta al set-ball chiuso da Juantorena per la Lube.

Si va al tie-break. La Sir Safety Conad si fa subito sotto, 1-3. È delirio sugli spalti, il pubblico non può essere numeroso per le disposizioni di sicurezza, ma i quasi 1250 sono rumorosissimi e spingono la gara che continua a svilupparsi punto a punto. C’è il sorpasso della Lube, ma il braccio di ferro gira in favore della Sir, che con il muro decisivo di Solé e Plotnytskyi porta a casa la vittoria. La Sir Safety Conad Perugia vince la Del Monte® Supercoppa 2020.

Le premiazioni.

Per cominciare, il riconoscimento agli arbitri della serata, offerto da Adriano Bilato, Vice Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, apre la cerimonia di premiazione.

Applausi anche per la Cucine Lube Civitanova, che ha ricevuto le medaglie da Giuseppe Manfredi, Vice Presidente Fipav, e la targa da Angelo Agnelli, Vice Presidente Lega Pallavolo Serie A.

A premiare la Sir Safety Conad Perugia il presidente Fipav Bruno Cattaneo che ha consegnato le medaglie ai neo campioni, e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi che ha premiato con il trofeo della Del Monte® Supercoppa capitan Atanasijevic. MVP di serata, acclamato dal pubblico dell’Agsm Forum, e premiato da Stefano Fanini, vicepresidente Lega Pallavolo Serie A, Wilfredo Leon.



MVP (Sir Safety Conad Perugia): Wilfredo Leon

Spettatori 1237

Vital Heynen (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Per noi era importante vincere stasera, con un avversario di grande livello come Civitanova e senza dimenticare che eravamo senza due giocatori. Ma la squadra ha giocato sempre, dimostrando grande carattere. Abbiamo lavorato molto sulla costruzione di un gruppo coeso, i ragazzi hanno giocato sempre insieme”.

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia): “L’Mvp stasera è stata la squadra. Abbiamo fatto un lavoro duro in preparazione e la Supercoppa l’ha vinta la squadra con il lavoro di ogni giorno. Stasera abbiamo combattuto, è stata una finale bellissima contro uno squadrone come la Lube. Grazie ai nostri tifosi che sono venuti e a quelli che hanno tifato da casa”.

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Ci è mancato poco, siamo abbastanza arrabbiati perché è stata una partita molto combattuta e due tre palle hanno fatto la differenza. Dobbiamo assimilare questa sconfitta ed usarla per migliorarci. Adesso pensiamo al match qui a Verona di lunedì, da giocare dopo l’intenso impegno di stasera, concentrandoci per iniziare bene il percorso in campionato”.

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): “Abbiamo battagliato, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta, la differenza è stata fatta da due palloni. Bravi loro, in Coppa Italia a febbraio è andata bene a noi, stavolta a Perugia. Peccato per alcuni errori al tie break, questa è la pallavolo e andiamo avanti a testa alta. Siamo una grande squadra con grandi obiettivi, stavolta abbiamo perso e bisogna accettarlo, abbiamo comunque fatto vedere delle belle cose, siamo solo all’inizio e abbiamo tanto margine di miglioramento. Ora pensiamo al campionato lunedì proprio qui a Verona”.



Albo d’oro Supercoppa Italiana

1996 Alpitour Traco Cuneo

1997 Casa Modena Unibon

1998 Sisley Treviso

1999 TNT Alpitour Cuneo0

2000 Sisley Treviso

2001 Sisley Treviso

2002 Noicom Brebanca Cuneo

2003 Sisley Treviso

2004 Sisley Treviso

2005 Sisley Treviso

2006 Lube Banca Marche Macerata

2007 Sisley Treviso

2008 Lube Banca Marche Macerata

2009 CoprAtlantide Piacenza

2010 Bre Banca Lannutti Cuneo

2011 Itas Diatec Trentino

2012 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013 Diatec Trentino

2014 Cucine Lube Banca Marche Treia

2015 DHL Modena

2016 Azimut Modena

2017 Sir Safety Conad Perugia

2018 Azimut Leo Shoes Modena

2019 Sir Safety Conad Perugia

2020 Sir Safety Conad Perugia