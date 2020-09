Bari - Camerata Musicale Barese: Definito il cartellone della 79ª Stagione "Fascinosa" 26/09/2020 DEFINITO IL CARTELLONE DELLA

79ª STAGIONE “FASCINOSA”



20 APPUNTAMENTI DI GRANDISSIMO PRESTIGIO

Da Fellini a Pogorelich, da Francesca Dego ad Accardo per la Concertistica

“Cenerentola” e Preludes per la Danza

Il migliore jazz tricolore con Bosso, Ottaviano e Biriaco

Mirabella, Morante e Solenghi per il Teatro Musicale



Dopo la felice Ri…partenza con gli spettacoli rinviati perchè sospesi causa Covid 19 (particolare successo di pubblico per il concerto della Camerata Ducale lo scorso 22 settembre), la Camerata riprende a pieno ritmo con la nuova Stagione Concertistica augurandosi che possa restituire a Soci, Pubblico ed Artisti sia i palcoscenici sia l’intera disponibilità dei Teatri.



Sarà la Stagione della rinascita artistica, il momento particolare in cui proprio la Cultura assolve un ruolo primario, vero ed importante “Asset” per un paese che vanta una bellezza invidiata da tutto il mondo



Il Direttore Artistico M° Giovanni Antonioni e il Direttore Generale Dott. Rocco De Venuto hanno messo a punto un ventaglio di Artisti di prima grandezza, che definisce l’intero Cartellone della 79ª Stagione, battezzata “Fascinosa”, in tutto degno delle tradizioni e dei grandi Eventi che hanno finora accompagnato la storia artistica, culturale e civica della Camerata nei suoi 78 anni di grande storia. Ed ecco la Stagione con tutti i suoi protagonisti:



CONCERTISTICA



Ad aprire la Stagione il 21 ottobre sarà l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano; sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli anche la cantante Karima in un “Omaggio a Federico Fellini” nel centenario della nascita. Una sincera e particolare sinergia artistica con le eccellenti realtà pugliesi.



L'Orchestra Magna Grecia, rappresenta uno dei principali punti di riferimento dei musicisti del Mezzogiorno. Qualità e impegno hanno consentito all' Ensemble Orchestrale di ottenere nel 2003 il riconoscimento di Ico. Dal 1993 il Maestro Piero Romano è il direttore artistico, mentre da giugno 2005 il Premio Oscar Luis Bacalov ne è il Direttore Principale.



Forte di un’estensione vocale invidiabile, Karima vanta, con grande raffinatezza, un repertorio infinito e senza tempo che dimostra una volta di più che la cantante italiana di origini algerine, è artisticamente cresciuta nel tempo, dai talent in cui ha brillato e vinto per distacco, fino al Festival di Sanremo del 2009.



Mercoledì 28 ottobre 2020

Pianista Giuseppe Albanese

Dopo sei anni di assenza dai palcoscenici baresi ritorna con l’affascinante programma “Invito alla Danza”. Una scelta tra i più significativi per il programma: brani composti dai grandi compositori dell’Otto-Novecento per la danza e diventati capolavori del genere.



Lunedì 16 novembre 2020

Pianista Emanuil Ivanov

Il giovane pianista bulgaro, di appena 21 anni, è stato il vincitore del prestigioso Concorso Internazionale Busoni del 2019. La sua esibizione si aggiunge a quella di numerosi vincitori già presenti nei cartelloni della Camerata Musicale: Lilya Zilberstein, Giuseppe Andaloro, Michail Lifits, Ivan Krpan.



Martedì 15 dicembre 2020

Violinista Alessandro Quarta & Quartetto Ritmico

Il Violinista salentino affronterà i vari stili musicali attraverso l’esecuzione di brani violinistici di Paganini, Sarasate, Jazz, Pop, Rota e Morricone, Piazzolla sino a Chick Corea.

Anche in programma un omaggio al Grande Ennio Morricone.



Domenica 3 gennaio 2021

Concerto di Capodanno

Orchestra Sinfonica della Radio Televisione di Kiev

Direttore Volodymyr Sheiko - Pianista Alberto Ferro

Per il Capodanno 2021 l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione di Kiev condotta da Volodymyr Sheiko con il 26enne pianista Alberto Ferro, già vincitore di numerosi Concorsi Internazionali. In programma il 3° concerto di Rachmaninov e la 5° Sinfonia di Cajkovskij.



Lunedì 11 gennaio 2021

Pianista Ivo Pogorelich

Il grande Pianista sarà alla Camerata Musicale per la prima volta: grazie alle sue interpretazioni anticonvenzionali, tecnica straordinaria e approccio innovativo all’interpretazione, è considerato una delle principali figure pianistiche internazionali. Eseguirà un programma interamente Chopiniano.



Martedì 19 gennaio 2021

Pianista Alexander Gadjev

Per la prima volta a Bari. Vincitore assoluto e Premio del pubblico al 9° Concorso Pianistico di Hamamatsu del 2015 uno dei dieci concorsi pianistici più prestigiosi al mondo e Premio Prince Rainieri III del 2018 Monte-Carlo.



Martedì 2 marzo 2021

Orchestra da Camera Ucraina

Oboista Francesco Di Rosa

Un solista a livello internazionale, accompagnato da un eccellente gruppo strumentale.In programma i concerti di Albinoni, Vivaldi, Rota e poi Bellafronte ed Arenskij in prima esecuzione alla Camerata.



Giovedì 11 marzo 2021

Pianista Rosario Mastroserio

Astor Piazzolla – A cent’anni dalla nascita

Rosario Mastroserio è ritenuto, a livello internazionale, tra i più significativi interpreti della musica di Astor Piazzolla e vanta una carriera che lo porta a esibirsi nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo.



Martedì 20 aprile 2021

Violinista Francesca Dego – Pianista



Francesca Leonardi

Due artiste ormai a livello internazionale che hanno già incantato il nostro pubblico nel gennaio scorso con un concerto beethoveniano e che ritorneranno con un altro affascinante programma nel prossimo mese di aprile.



Martedì 8 giugno 2021

Violinista Salvatore Accardo

Un Amico della Camerata ed un gradito ritorno per una chiusura di Stagione in grande stile…



TEATRODANZA MEDITERRANEO



La nota Rassegna della Camerata, giunta alla 21 ª edizione, presenterà nella prossima Stagione:



Martedì 24 novembre 2020

Preludes: Danze per 4 al piano

Preludes è una nuova produzione del coreografo Massimo Moricone in cui musica e danza pura si fondono per dar vita a uno spettacolo raffinato ed emozionante costruito intorno al ‘preludio’, una delle forme musicali più frequentate del repertorio pianistico. Presenti due coppie note: Anbeta Toromani - Alessandro Macario e Letizia Giuliani - Amilcar Moret Gonzales accompagnati dalla Pianista Costanza Principe.



Mercoledì 17 marzo 2021

Compagnia Nuovo Balletto di Toscana

“Cenerentola”

in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Musica di Sergej Prokofiev e coreografia di Jiří Bubeniček: la rivisitazione di una favola presentata con il linguaggio rapido ed essenziale del contemporaneo.



TEATRO MUSICALE

Anche quest’anno la Camerata Musicale Barese propone tre Eventi di elevato spessore culturale dedicati al “Teatro Musicale”.

La rassegna si aprirà



Domenica 24 gennaio 2021

con Michele Mirabella racconta Dante accompagnato dall’ Ensemble U. Mercadante

“Ma misi me per l’alto mare aperto”. Il “Professore” condurrà gli spettatori in un coinvolgente percorso, quello di Ulisse che rappresenta un’immagine insuperata della grandezza dell’uomo e del suo irrefrenabile impeto a penetrare nell’ultima profondità delle cose.



Lunedì 12 aprile 2021

Laura Morante con il Trio Lumière in “Memorie”

Omaggio ad Astor Piazzolla

Il ricordo per l’anniversario della nascita di Astor Piazzolla con le sue parole, i suoi aneddoti, la sua vita ripercorrendo gran parte della storia musicale argentina ed internazionale del '900. Un racconto in prima personale, come se stesse suonando il suo bandoneon



Lunedì 17 maggio 2021

Tullio Solenghi & Trio d’Archi di Firenze

in “Mittente: Wolfgang Amadé Mozart”

una vera e propria immersione nel mondo di uno dei più grandi geni della storia della musica, Wolgang Amadeus Mozart. Verranno lette sue alcune lettere, con l’esecuzione di uno dei suoi ultimi capolavori cameristici (il Divertimento KV563), scritto al termine della sua vita.



JAZZ “NOTTI DI STELLE WINTER” - 7ª EDIZIONE



Mercoledì 18 novembre 2020

“Saxes Machines” -Direttore Bruno Biriaco

Bruno Biriaco, una eccellenza del Jazz italiano fin dai tempi del mitico “Perigeo”. La presenza sulla scena dell’Ensemble rappresenta un valido esempio di come il Jazz possa esprimersi al servizio di una partitura, senza perderne le peculiarità, non solo attraverso quel virtuosismo solistico di cui si accennava in precedenza, ma anche con quell’adeguata preparazione strumentale.



Lunedì 21 dicembre 2020

Concerto Di Natale - “Gospel at its best”

Washington D.C. Gospel Choir

per la prima volta due gruppi gospel rinomati internazionalmente, diretti da due artisti eccezionali, Nate Brown e Lamont Shelton, si esibiranno insieme. L’unione di due cori diretti da due maestri del gospel americano non può che promettere una esibizione di alta qualità artistica e musicale, piena di creatività e novità.



Martedì 16 febbraio 2021

Roberto Ottaviano Quartetto in Diario Italiano

Dopo il grande successo della kermesse estiva dedicata ad Ornette Coleman, Ottaviano proporrà una rivisitazione di famosi brani Jazz di autori ben noti come Piero Umiliani, Nino Rota, Armando Trovajoli e Fiorenzo Carpi…. Al pianoforte il noto Jason Rebello.



Martedì 23 marzo 2021

Fabrizio Bosso Quartet in State of Art, disco del 2017.

Un’istantanea fedele di una fase tra le più felici nella carriera del più grande trombettista italiano, che ha voluto fissare alcuni momenti memorabili per riviverli con rinnovata energia e rivestirli con nuovi colori e nuove idee.



Tre gli appuntamenti “Fuori Abbonamento” tutti al Teatro Petruzzelli: Sergio Cammariere ne “La Fine di tutti i guai” (Auguriamocelo…!) l’8 dicembre, Gino Paoli che il 10 marzo festeggerà i suoi 60 anni di carriera e Raphael Gualazzi il 26 aprile 2021 con il suo “Ho un piano – Tour”che chiuderà -questa volta- la Rassegna Notti di Stelle Winter.



La Camerata comunica che la campagna abbonamenti è in corso sia per l’“Intera Stagione” e sia per la formula “Speciale Eventi” composta da dieci appuntamenti, come anche per le rassegne “Solo Musica” e “Notti di Stelle Winter”.

Sono anche disponibili speciali formule di abbonamento per giovani Under 26 e “Family to Theatre” el’Abbonamentino per 6 spettacoli a scelta “Last Minute”.

Particolari riduzioni fino al 30 settembre 2020.



Gli uffici della Camerata sono aperti, ogni giorno, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.



Abbonamenti e biglietti sono prenotabili presso gli Uffici in Via Sparano 141 tel. 080/5211908 e sul sito www.cameratamusicalebarese.it.