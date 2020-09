Corato - NMC: arriva Vincenzo De Bartolo 26/09/2020 NMC: arriva Vincenzo De Bartolo



Il playmaker, classe ‘89, proveniente dalla serie C Gold toscana (Amen Arezzo) dopo una lunga presenza nel campionato pugliese con la Libertas Altamura, sbarcherà a Corato nei prossimi giorni.



Il roster della Nuova Matteotti Corato si arricchisce di un’atleta con carisma ed esperienza.



E’ il caso di Vincenzo De Bartolo, 31 anni, playmaker, giocatore capace di gestire la squadra ma anche di mettere a referto punti preziosi in caso di necessità.

E’ cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Montepaschi, portandosi a casa quattro scudetti; poi ha maturato le prime esperienze tra i senior a Firenze (C1), a Matera (Serie A Dil.), Potenza (Serie A Dil.), Racalmuto (C1) e Marsala (C1). Nel 2013 è approdato alla Libertas Altamura in C Gold, e nell’ultimo campionato all’Amen Arezzo dove ha totalizzato 31 minuti a partita, mettendo a segno oltre 11 punti di media con il 78% ai tiri liberi.



Il suo curriculum è chiaro e parla da sè: questo è stato il motivo che ha spinto la dirigenza bianco-blu a scegliere un uomo come De Bartolo, per cui l’età non risulta essere di certo un problema.



Fisico, tecnica e tenacia ne ha da vendere e questo lo sa per certo Franco Gatta, direttore dell’area tecnica che ha fortemente voluto il ritorno in Puglia di Vincenzo.

Una scelta calibrata e logica, che porta il playmaker ad affiancarsi ai giovani coratini NMC, che da questo momento in poi, potranno contare su un atleta capace di trasmettere la passione e i valori dello sport.



Non sarà, di certo, l’ultimo nome eccellente ad arricchire la rosa della Nuova Matteotti ... altri colpi di mercato sono stati già siglati, ma saranno svelati nelle prossime ore.



Restate connessi, la febbre da C Gold è ormai alle porte!