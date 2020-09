Immagine: © Egidio Magnani Roma - AGRICOLTURA. IL FONDO DI GARANZIA ARRIVA IN PUGLIA A 27,5 MILIONI DI FINANZIAMENTI IN DUE MESI 29/09/2020 Ad appena due mesi dall’apertura del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del comparto agricolo, l’ammontare dei finanziamenti ha raggiunto quasi i 400 milioni di euro su un totale di 3.579 operazioni. Soddisfacente anche l’importo medio della singola pratica pari a 110mila euro. Tra le regioni che hanno presentato il maggior numero di pratiche troviamo la Puglia con 353 domande, seconda alla Toscana con 372 pratiche e prima del Piemonte (302 domande presentate). In totale per la Puglia sono state erogate risorse per un totale di 27,5 milioni di euro.



“Ringraziamo il sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L’Abbate - dichiarano i consiglieri regionali del M5S - per il lavoro fatto per l’accesso diretto degli imprenditori agricoli al fondo di garanzia di Mediocredito centrale. Uno strumento fondamentale, specie in questo periodo di crisi dovuto al Covid 19 e dopo il fallimento nell'avanzamento della spesa del PSR in Puglia, che ha messo in ginocchio centinaia di agricoltori. Ora auspichiamo che passi un ulteriore intervento normativo proposto al Decreto Agosto, grazie al quale i tempi dei finanziamenti potrebbero essere allungati sino a 20-25 anni, in modo da sbloccare ulteriori investimenti e creare nuovi posti di lavoro”.