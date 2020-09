Lega pallavolo serie A - 2021 Cev Champions League La Trentino Itas inizia il suo cammino europeo 29/09/2020 A distanza di soli due giorni dalla prima giornata di Campionato, terminata con un’importante vittoria dei gialloblù contro la Kioene Padova, la Trentino Itas è nuovamente chiamata a scendere in campo. La squadra di Angelo Lorenzetti inizierà il suo cammino europeo con la fase preliminare, martedì 29 settembre alle 20.30, tra le mura della BLM Group Arena. I trentini scenderanno in campo contro gli inglesi dell’Ibb Polonia London nel primo dei tre turni di gioco programmati a Trento. Il confronto contro l’Ibb Polonia London scriverà una pagina inedita della storia internazionale di Trentino Volley. Mai, nelle precedenti tredici stagioni di presenza nelle Coppe Europee, la società aveva incontrato una formazione inglese. Il programma prevede un unico Round Robin valevole per il passaggio del turno: solamente la prima classificata del girone potrà accedere alla seconda ed ultima fase prima di quella principale.

A contendersi la promozione nella Pool H, assieme alla Trentino Itas e all’Ibb Polonia London, anche i serbi del Novi Sad, che entreranno in gioco mercoledì 30 settembre affrontando sempre alla BLM Group Arena (ore 20.30) gli inglesi. A completare il raggruppamento e decretare la classifica finale sarà la sfida fra Trento e Novi Sad di giovedì 1 ottobre (ore 20.30).



Il programma

Martedì 29 settembre 2020, ore 20.30

Ibb Polonia London – Trentino Itas

(Jettkandt-Rajkovic)

Mercoledì 30 settembre 2020, ore 20.30

Ok Vjvodina Seme Novi Sad – Ibb Polonia London

(Markelj-Jettkand)

Giovedì 1 ottobre 2020, ore 20.30

Trentino Itas - Ok Vjvodina Seme Novi Sad

(Rajkovic-Markelj)





Provvedimenti disciplinari

Finale Del Monte® Supercoppa del 25 settembre 2020



Nessun provvedimento adottato a carico di tesserati e sodalizi.