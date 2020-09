30 settembre - Al Festival Duni omaggio a Luigi Nono con il violinista Francesco D'Orazio - Matera 30/09/2020 Omaggio a Luigi Nono nel trentennale della scomparsa: per la prima volta a Matera l’esecuzione della sua opera “La lontananza nostalgica utopico futura”





Francesco D’Orazio, Francesco Abbrescia e il collettivo MaterElettrica protagonisti del concerto che prevede anche l’ascolto della composizione “La Quinta Stagione” di Fabrizio Festa





Matera, Corte dell’ex Ospedale San Rocco, mercoledì 30 settembre, ore 20





Dopo il weekend inaugurale del Festival Duni dedicato al repertorio barocco e rinascimentale, la rassegna materana accende le luci sulla propria peculiarità di mettere in dialogo – così come recita il titolo della XXI edizione – la musica antica e contemporanea: mercoledì 30 settembre alle ore 20, nella Corte dell’ex Ospedale San Rocco, il pubblico della città dei Sassi potrà ascoltare per la prima volta il brano “La lontananza nostalgica utopico futura”, opera di Luigi Nono (1924-1990), compositore veneziano fra i più influenti ed eseguiti del Novecento, di cui ricorre il trentesimo anniversario della scomparsa.



Un omaggio quindi del Festival Duni che sceglie di eseguire in prima cittadina una delle ultime opere di Nono, ispirate alla frase letta dallo stesso compositore sul muro di un chiostro di Toledo caminantes / no hay caminos / hay que caminar ("Tu che cammini, non ci sono cammini: occorre camminare"), in cui riconobbe il suo essere nei confronti della musica, dei suoi linguaggi e delle strade da percorrere.



“La lontananza nostalgica utopica futura. Madrigale per più “caminantes” con Gidon Kremer”, per violino solo e otto nastri magnetici, da 8 a 10 leggii, è un brano dal titolo molto esplicativo: eseguita per la prima volta nel 1988 alla Kleine Philharmonie di Berlino, è un’opera che lascia spazio all’interpretazione del violinista chiamato a descrive un percorso spostandosi lentamente fra i leggii disposti nella sala del concerto, eseguendo le parti previste; l’esecuzione del solista avviene mentre gli altoparlanti riproducono i nastri magnetici sui quali sono registrate le improvvisazioni del violinista Gidon Kremer.



Interprete del concerto, insieme ai live electronics del collettivo MaterElettrica e di Francesco Abbrescia, sarà Francesco D’Orazio, dedicatario del secondo brano in programma, “La Quinta Stagione” di Fabrizio Festa, opera commissionata dal Festival Duni nel 2019.



«La Quinta Stagione esiste – spiega Festa – ed è parte integrante del calendario cinese, così come viene descritto dalla Teoria dei Cinque Movimenti (Wu xing). La particolarità della Quinta stagione è che non occupa una parte specifica del calendario, bensì riappare quattro volte, andando a costituire le fasi di transizione, ciascuna della durata di diciotto giorni, tra le altre quattro. Francesco D’Orazio suona un violino elettrico a cinque corde, accordato per quinte. Ecco quindi prendere forma quattro brani per violino elettrico a cinque corde e live electronics, ciascuno dei quali sarà inserito come una transizione tra le Stagioni vivaldiane».



Prossimo appuntamento del Festival Duni con la musica del Novecento sarà domenica 4 ottobre alle 20 all’Auditorium Gervasio con lo spettacolo Pulcinella e i suoi modelli, durante il quale sarà eseguita l’opera-balletto del 1920 del compositore russo Igor Stravinskij, preceduta dalle composizioni settecentesche incentrate sulla maschera napoletana e musicate da Giovanbattista Pergolesi, Domenico Gallo e Unico Wilhelm van Wassenaer.



Di seguito il programma completo del concerto del 30 settembre:







Matera, Corte ex Ospedale San Rocco

30 settembre 2020, ore 20





OMAGGIO A LUIGI NONO

Fabrizio Festa (1960)

La Quinta Stagione

per violino elettrico a cinque corde e live electronics

Luigi Nono (1924-1990)

La lontananza nostalgica utopico futura.

Madrigale per più caminantes con Gidon Kremer

per violino solo, 8 nastri magnetici,

da 8 a 10 leggii





Francesco D’Orazio violino e violino elettrico

Francesco Abbrescia live electronics

MaterElettrica

Gianpaolo Cassano, Fabrizio Festa live electronics





Francesco D’Orazio Nato a Bari, laureato in Lettere, ha un repertorio che spazia dalla musica antica eseguita con strumenti originali alla musica classica, romantica e contemporanea. Per molti anni ha collaborato con Luciano Berio e, tra i numerosi i compositori che hanno scritto per lui, figurano Ivan Fedele, Terry Riley, Fabio Vacchi, Michele dall’Ongaro, Michael Nyman, Luis De Pablo, Nicola Campogrande. Ha eseguito in prima italiana i concerti per violino e orchestra di John Adams (The Dharma at Big Sur), Unsuk Chin, Kaija Saariaho, Aaron Jay Kernis, Luis De Pablo, Michael Daugherty e Michael Nyman. Si è esibito in tutta Europa, Nord e Sud America, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Cina e Giappone e ha inciso per Decca, Opus 111/Naive, Hyperion, Stradivarius e Amadeus. È stato ospite dei Festivals Proms a Londra, Radio France, Ravello, Cervantino, Istanbul, Ravenna, Salzburg, Strasbourg, Tanglewood, Biennale di Venezia e ha tenuto concerti con l’Orchestra Filarmonica della Scala, la London Symphony, la BBC Symphony Orchestra, i Berliner Symphoniker, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. Francesco D’Orazio è stato insignito del XXIX Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana quale miglior solista dell’anno.



MaterElettrica È un collettivo nato all’interno della Scuola di Musica Elettronica e Applicata del Conservatorio “Duni”di Matera - Dipartimento Nuove Tecnologie e Linguaggi, e si dedica alla ricerca in ambito elettroacustico, alla performance e al design (Music e Sound Design)nei diversi settori legati alla produzione artistica e all’applicativo sonoro industriale. La diversificazione delle attività ha permesso a MaterElettrica di sviluppare da un lato un’articolata attività in settori che vanno del Music Design alla sonorizzazione performativa alla progettazione e realizzazione d’installazioni multimediali, dall’altro nel contesto della programmazione ed elaborazione di soluzioni digitali per le diverse esigenze, sia artistiche sia applicative, legate alla composizione musicale ed alla sonorizzazione. MaterElettrica è attivo tanto come ensemble, tanto come collettivo di produzione e ricerca in un fecondo intersecarsi tra arte e tecnologia. Ha realizzato produzioni per: L’Altro Suono Festival (Modena), Lugo Opera Festival, Cantiere Internazionale d’Artedi Montepulciano, Festival Pergolesi Spontini (Jesi), Festival di Spoleto – Musica da Casa Menotti, Spazio Musica Festival (Cagliari), Pinacoteca Nazionale (Ferrara), Mysterium Festival (Taranto), Festival Duni (Matera), MUSMA Museo della Scultura Contemporanea (Matera), Rupextre Festival Matera, Polo Museale della Basilicata, Al Jalil - Centro Studi di Yoga e Meditazione, VisitMatera. Ha collaborato e collabora con: CDM Centro di Musica Contemporanea (Milano), D.E.R. Documentaristi dell’Emilia Romagna, Politecnico di Bari-SisInfLab, DAR Dipartimento delle Arti - Università di Bologna, Saul Saguatti - Basmati, EthnosFilm, Sonne Film, Minerva Scienza. www.materelettrica.it



Francesco Abbrescia

Ha studiato pianoforte, canto e direzione di coro ed è diplomato in Composizione Sperimentale e Musica Elettronica al Conservatorio di Bari. Ha curato l’elettronica e la regia del suono per Electric Preludes di Brett Dean (violino elettrico, elettronica ed orchestra d’archi) alla Biennale di Venezia 2018 (Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, violino D’Orazio, direttore Ceccherini). È stato operatore assistente all’elettronica interattiva e al multimedia al corso di composizione di musica da film di Luis Bacalov per i corsi estivi dell’Accademia Chigiana. Collabora con compositori quali Ivan Fedele, Michele dall’Ongaro, Gianvincenzo Cresta, Pasquale Corrado, Vito Palumbo e si esibisce come esecutore informatico in Italia e all’estero al fianco di musicisti come Francesco D’Orazio, Nicola Fiorino, Giampaolo Nuti e Filippo Lattanzi. Si occupa prevalentemente di modellazione informatica dei processi compositivi e composizione musicale, sia elettroacustica che strumentale, motivato da un forte interesse per la ricerca che lo conduce alla realizzazione di proprie tecniche di scrittura algoritmica e alla pubblicazione di articoli a riguardo.



Fabrizio Festa Compositore, direttore d’orchestra, music e sound designer. Laureato in filosofia, con una tesi in Storia della Fisica dedicata alla meccanica quantistica, comincia i suoi studi musicali come pianista, dedicandosi fin dagli inizi al Jazz. Frequenta i corsi di composizione e di musica d’uso e riprodotta al Conservatorio di Bologna, e si specializza con Ml Waldron. Sono suoi la maggior parte dei brani incisi dal Festa Group, da lui fondato e co-diretto per molti anni, con la quale è stato due volte ospite del Festival Internazionale del Jazz di Montreux e ha compiuto tournée sia in Europa sia negli USA. Tra i principali impegni jazzistici la partecipazione come direttore ed orchestratore alla realizzazione del cd del chitarrista e compositore americano Al Di Meola The Grande Passion. L’attività di compositore lo ha visto impegnato in diversi settori(opera, balletto, sinfonica, cameristica) al Jazz ed alla musica leggera, dalle colonne sonore per il teatro, il cinema e la televisione, alle produzioni radiofoniche. Eseguito in tutto il mondo e in Italia in Festival come Spoleto, MITO, Festival delle Nazioni, Cantiere d’Arte di Montepulciano, ecc. si è esibito sui palcoscenici più prestigiosi (Carnegie Hall, Teatro Colòn, Museo Guggenheim di Bilbao, Teatro Comunale di Bologna ecc.).Dedica molta attenzione al Music e al Sound Design e alla progettazione e programmazione in ambiente DAW e crossmediale. Ha pubblicato, fra l’altro Musica: usi e costumi” (2008) e Musica. Suoni, segnali, emozioni (2009) e curato il volume Resistenza Illuminata 1945-2015. Omaggio a Luigi Nono (2018). Membro dell’Associazione Nazionale Critici Musicali, è stato direttore artistico del concorso di Composizione “2 Agosto”. Insegna al Conservatorio di Musica E. R. Duni di Matera.