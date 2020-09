30 settembre - “Palco Aperto” la musica entra nelle periferie č il momento di Paolo Vallesi e Gaia Gentile a Rutigliano 30/09/2020 Prosegue il progetto “Palco Aperto” organizzato da Skyline, Musical Break e Mast Music e finanziato tramite l’ Avviso pubblico "Periferie al centro", intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia – Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti Coordinato da Teatro Pubblico Pugliese e che vede come partner il comune di Capurso e Rutigliano.



Nuovo appuntamento Mercoledì 30 settembre con il cantautore italiano Paolo Vallesi che tornerà a Rutigliano per presentare i suoi nuovi successi e farci rivivere l’emozione della storia della sua musica, accompagnato dal compositore di grandi successi della musica italiana, pianista ed arrangiatore Eric Buffat, uno spettacolo che è una garanzia di talento e professionalità. Ad aprire la serata, i docenti della scuola con tutta l'energia che gli contraddistingue.



Lo spettacolo si terrà presso Piazza Colamussi a Rutigliano alle ore 20.30, l’ingresso alla serata è libero e gratuito nel rispetto delle norme attuali anti-covid.



La stessa piazza ospiterà sabato 3 ottobre il concerto di Gaia Gentile cantante pugliese astro nascente della musica italiana, un concerto ricco di emozioni tra canzoni inedite accattivanti ed omaggi ai cantautori italiani come Caparezza, Capossela, Dalla, Silvestri. Omaggi sotto forma di medlay spumeggianti tra i pezzi più celebri.



Non mancheranno momenti frizzanti grazie all’intesa di sette eccezionali musicisti dal sound mirato, ricco di colpi di scena.



Sarà possibile prenotarsi e ricevere informazioni sui concerti al numero 3925526635 (Musical Break)