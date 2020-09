Immagine: © Achille Mauri Matera 2019, il festival So Far So Close nel Parco del Pollino 29/09/2020 Annamaria Ajmone è danzatrice e coreografa. Laureata in Lettere Moderne presso l'Università Statale di Milano, si diploma come danzatrice presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano.



Al centro della sua ricerca c’è il corpo inteso come materia plasmabile e mutevole capace di trasformare spazi in luoghi creando parallelismi e sovrapposizioni temporali. Si avvale per le proprie produzioni di collaboratori con cui condivide il processo creativo, coinvolgendo così diversi immagini e visioni.



Presenta i propri lavori, come coreografa, dal 2014 a oggi, in numerosi festival di danza, teatro e performing arts, musei, gallerie d’arte e spazi atipici in Europa, Asia, Nord Africa e Stati Uniti, tra cui: Torinodanza festival e Club to Club (Torino), Biennale Danza (Venezia), Public Fiction (Los Angeles), Armunia / Festival Inequilibrio (Castiglioncello), La Democrazia del Corpo Cango (Firenze), Teatro Metastasio (Prato), FOG Triennale (Milano), Short Theater (Roma), Danae Festival (Milano), Contemporanea Festival (Prato), Le Quarz (Brest), ADC (Gievra), Inteatro Festival (Polverigi), Santarcangelo Festival (Santarcangelo di Romagna), Fabbrica Europa (Firenze), Teatro Grande (Brescia), Théâtre de la Ville (Parigi), Rencontres Choréographiques de Seine-Saint Denis (Parigi), Artdhantè (Vanves), CNDC (Angers), On Marche (Marrakech), Festival Théatrouine (Tataouine), BiPOD Festival (Beirut), Amman Contemporary Dance Festival (Amman), Ramallah Contemporary Festival (Sarayyet Ramallah), M1 Contact Contemporary Dance Festival (Singapore), New Dance For Asia International Festival (Seoul), Jerusalem Dance Week (Gerusalemme), Dansem (Marsiglia), CSS Udine, Festival Aperto (Reggio Emilia), Autunno Danza (Cagliari).



Ha lavorato come danzatrice con Alias Compagnie, Ariella Vidach, Daniele Ninarello, Santasangre, Cristina Kristal Rizzo, Mithkal Alzghair, Moritz Ostruschnjak.

Collabora con diversi artisti su progetti di varia natura e durata tra cui Caned Icoda, Palm Wine, Bienoise, Sara Bonaventura, Francesco Cavaliere, Muta Imago, Strasse, Sara Leghissa, Maria Giovanna Cicciari, Industria Indipendente, Glauco Salvo.



Per Matera capitale della Cultura Europea 2019 cura le coreografie per “Abitare l’opera, Prologo tra i Sassi / La Cavalleria Rusticana ” con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, produzione Teatro San Carlo, Napoli. Nel 2015 vince il premio Danza&Danza 2015 come “miglior interprete emergente contemporaneo”. È tra gli organizzatori di Nobody's Business in Italia, piattaforma di scambio di pratiche tra artisti.



Per il triennio 2019-2021, è artista associata della Triennale Milano Teatro.