PIZZERIE ECCELLENTI, “SFORNO” FRA LE MIGLIORI D’ITALIA SECONDO LUCIANO PIGNATARO 29/09/2020 A Martina e a Noci in arrivo altri big della pizza e serate a tema. Si inizierà con la ricotta forte







Pizza, una passione che anche in questo momento complicato, si rivela inarrestabile! Dall’osservatorio privilegiato di www.lucianopignataro.it ecco che fra le Pizzerie Eccellenti 2020 c’è anche Sforno, il capolavoro della pizza d’autore di Stefano Callegari che dopo Roma - la sua prima storica location – nel giro di un anno ha visto in Puglia l’apertura di altre due sedi: a Noci e a Martina Franca. “Cambia il panorama della pizza in Italia, con un costante aumento della qualità. Cresce la professionalità, la ricerca delle buone materie prime, si apportano innovazioni” evidenza la classifica di Luciano Pignataro che ha selezionato le pizzerie al Top fra 343 locali, che i suoi ispettori hanno visitato in maniera accurata, in anonimato e pagando il conto.

Ma che pizza sarà quella di questo autunno? Lo abbiamo chiesto al Maestro pizzaiolo Stefano Callegari che, in nel Tacco d’Italia, lontano dai riflettori e dai ritmi frenetici della capitale, sta continuando a portare avanti il suo Laboratorio Puglia. “In arrivo ci sono serate dedicate a famosissimi colleghi pizzaioli ma anche a tradizionalissimi prodotti tipici, interpretati in modo gustoso e sorprendente nell’arte della pizza – risponde il Maestro Callegari - . La prima in arrivo sarà dedicata alla ricotta forte di Ceglie Messapica, raffinato piacere che esalta in forno e in formato spalmabile la tradizione dei casari pugliesi”. Stay tuned!