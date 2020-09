Roma - EXPO 2020 DUBAI “ONE YEAR TO GO!” DAL2 OTTOBRE TRE GIORNI DI EVENTI 30/09/2020 DALLA FORMAZIONE ALL'INNOVAZIONE, DALLA SOSTENIBILITA' ALLA SALUTE, TUTTE LE INIZIATIVE ITALIANE A UN ANNO DA EXPO



Nel quadro delle celebrazioni del “One Year To Go” all’Esposizione Universale di Dubai, che sarà inaugurata il 1° Ottobre 2021, il Commissariato Generale per la partecipazione italiana organizza, in collaborazione con i propri Partner istituzionali e Sponsor, una serie di iniziative con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla partecipazione dell'Italia e su Expo 2020 Dubai, opportunità unica per il nostro Paese di rilanciare la propria attrattività culturale, economica, scientifica e turistica sulla scena internazionale.

Il Palinsesto del “One Year To Go” prevede infatti eventi che avverranno sia in presenza fisica sia in modalità virtuale e insieme diventeranno un unico racconto narrativo che sarà ‘on line’ da domani 1 Ottobre e nei giorni successivi sui canali social Italy Expo 2020 e sul sito istituzionale www.italyexpo2020.it.

Il programma prevede gli interventi istituzionali del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, del Ministro della Salute Roberto Speranza, del Ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi, del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Riccardo Fraccaro, della Sottosegretaria ai Beni Culturali e Turismo, Lorenza Bonaccorsi, del Presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, del Sindaco di Roma Virginia Raggi e dell'assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano, Roberta Guaineri.





IL PROGRAMMA



1 OTTOBRE 2020:



Ore 11 Roma

Intervento del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Intervento del Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini





Ore 11.30 Roma

Expo 2020 Dubai, la trasformazione digitale: tecnologie, connettività e competenze

Interventi:

Paolo Glisenti: Commissario generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai

Paola Pisano: Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Luigi Gubitosi: Amministratore delegato di TIM



L’Italia a Dubai, in occasione della grande Esposizione Universale, mostrerà al mondo tecnologie, progetti, prodotti, competenze, modelli aperti e evolutivi in risposta alla sfida posta ai Paesi partecipanti. Expo Dubai sarà l’occasione per numerose iniziative ed eventi legati alla transizione digitale in atto nel mondo e sarà per le nostre realtà un importante momento di confronto con imprese mondiali che operano nei settori dello Spazio, Salute, Energia, mobilità, TLC, Big Data e Governance. L’Italia porterà a Dubai la sperimentazione e condivisione di un soft power digitale volto alla promozione della nostra cultura, dei nostri territori, borghi e città. Grazie alla partnership con il Gruppo TIM e le sue aziende, Sparkle, Olivetti e Telsy, l’intera area espositiva del Padiglione Italia sarà dotata delle più avanzate tecnologie di connettività di ultima generazione integrate nella piattaforma di Expo 2020 Dubai. Saranno inoltre abilitate esperienze digitali innovative attraverso la ricezione e la trasmissione in sicurezza di contenuti audio-video in tempo reale che si avvarranno della rete mobile 5G di Expo 2020 Dubai. In particolare, il Gruppo realizzerà un sistema di comunicazione che offrirà servizi in streaming ad alta qualità e soluzioni di realtà aumentata e virtuale, esportando così l’eccellenza italiana in ambito TLC in una delle più importanti manifestazioni internazionali. Un’infrastruttura importante che permetterà all’Italia di presentare le migliori pratiche di e-commerce e digital management rendendo Expo 2020 Dubai il luogo per la promozione del nostro Paese in un padiglione realmente interattivo.



Ore 11.45 Torino

ll caffè nello Spazio, la filiera della sostenibilità a Expo 2020 Dubai

Interventi:

Alessandra Bianco: Corporate Communication Director Lavazza Group

L’Innovazione, insieme alla Sostenibilità, da sempre guida il percorso di sviluppo dei prodotti e processi dell’azienda torinese e ha portato l’espresso italiano anche nello Spazio grazie a ISSpresso, l’innovativa macchina a capsule Made in Italy realizzata da Argotec e Lavazza in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Con questo racconto Lavazza, Official Coffee di Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, partecipa a questo evento “On Year To Go”. In oltre due anni trascorsi nello spazio, ISSpresso ha percorso più di 650 milioni di chilometri a una velocità di 28.000 km/h, ha ammirato dalla Stazione Spaziale Internazionale circa 15.500 albe ed è stata protagonista di molti momenti di convivialità e di piacere in ben 11 spedizioni spaziali. L’innovativo sistema a capsule ha permesso, inoltre, la preparazione di caffè lungo, bevande calde e brodo attraverso la reidratazione degli alimenti e ha consentito di studiare in orbita fenomeni fisici impossibili da replicare a Terra. ISSpresso, quindi, ha concluso con successo la missione “caffè nello spazio”, rientrando il 1° luglio 2020 a casa, nel Museo Lavazza, dove adesso è custodita e visibile al pubblico.



Ore 11.50 Roma

Reinventing Cities: rigenerazione urbana, Roma Capitale e le città globali a Expo 2020 Dubai

Interventi:

Paolo Glisenti: Commissario generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai

Virginia Raggi: Sindaco di Roma Capitale

Davide Rampello: Curatore della mostra espositiva del Padiglione Italia

Stefano Boeri: Architetto, Urbanista e Presidente della “Triennale di Milano”



Ad Expo Dubai si incontreranno le Città globali di tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano sano, verde, economicamente sostenibile, resiliente e inclusivo. Roma ha un ruolo da protagonista in una serie di reti internazionali tra Capitali e metropoli a livello mondiale: su tutte l’U20, l'engagement group delle città nel contesto del G20, e inoltre partecipa anche al C40 Group. Quest’ultimo ha come obiettivo la rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione del patrimonio esistente e la riqualificazione della città orientata all’ambiente in termini di efficienza energetica, componenti green, nuovi servizi, architettura, metodi di finanziamento, partenariati pubblico-privati, attenzione allo sviluppo condiviso. Il ruolo delle città oggi, e in vista del grande appuntamento di Expo Dubai, si svolgerà in un contesto di collaborazione per rinforzare le reti esistenti e per una vera e propria “City Diplomacy”, per la cooperazione e la condivisione di problemi e soluzioni nel confronto tra le aree metropolitane del mondo per una nuova governance globale. Nel 2021, l'Italia ha la Presidenza di U20: Roma anche in questa cornice vorrà essere leader nella riqualificazione ambientale e porre con forza il tema della rigenerazione urbana.



Ore 13.30 Genova

Colore, bellezza, innovazione: la rotta dell'eccellenza da Genova a Dubai

Interventi:

Marcello Fondi: Commissario Aggiunto del Padiglione Italia

Andreina Boero: Presidente Gruppo Boero

Italo Rota, Progettista del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai

Michele Viviani: Presidente centro strategico di Ateneo. Centro del mare, Università di Genova

Giovanni Soldini: velista



In collaborazione con il Gruppo Boero, Sponsor del Padiglione Italia, in occasione della cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova saranno raccontate le competenze italiane nel settore con focus sulle tecnologie per la colorazione degli scafi di Padiglione Italia che andranno a costituire il tetto della struttura, formando il più grande tricolore della storia d'Italia. Durante l'evento verrà lanciata un'iniziativa social promossa da Gruppo Boero e Commissariato che vedrà gli utenti Instagram coinvolti nella pubblicazione del proprio speciale tricolore attraverso l’utilizzo dell’hashtag #ilmiotricolore. Il velista Giovanni Soldini sarà testimonial dell'iniziativa a cui darà il via scattando la prima foto ufficiale.



Ore 14.40 Roma

Future Education- Italy Expo 2020 Dubai: Rethinking eduction for a world of change

Interventi:

Paolo Glisenti: Commissario generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai

Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director General for Education

Annina Mattsson, Direttore di “ RewirED- Global Summit on Education”



Idee e giovani in movimento verso Expo 2020 Dubai. Presentazione e lancio della prima #DigitalChallenge internazionale sul futuro dell’educazione che coinvolge giovani e studenti di tutto il mondo. Ad un anno esatto dall'inaugurazione della prossima Expo mondial, Il Commissariato italiano lancia il programma “Digital Challenges” che coinvolge giovani e studenti da tutto il mondo, dedicato al futuro dell'istruzione. Maratone digitali di co-progettazione #DigitalChallenges, dove tutti i partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro, con l’aiuto di mentor ed esperti, si confronteranno attraverso strumenti e metodologie innovative, con l’obiettivo di ricercare soluzioni, modelli o processi innovativi sui temi di Expo 2020 Dubai e sul futuro dell'educazione. La partecipazione sarà aperta a tutti gli studenti internazionali tra i 16 e i 21 anni che potranno partecipare in prima persona all'evoluzione del mondo della formazione e condividere le proprie esperienze con quelle di altri giovani studenti internazionali.



2 OTTOBRE 2020:

Ore 10.45 Milano



A Expo 2020 Dubai l’Italia delle arti e dei mestieri dello Spettacolo

In collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala di Milano e la Fondazione Bracco un piccolo anticipo del grande palinsesto che l’Italia porterà alla prossima esposizione Universale. Un programma di eventi e iniziative che racconteranno l’Italia delle eccellenze e delle arti, della Bellezza e della passione, un’ occasione per valorizzare e rinforzare a Dubai le reti di collaborazione tra le nostre eccellenze nazionali e le reti internazionali; a Dubai presenteremo gli elementi fondanti della nostra identità, della nostra creatività e della nostra eccellenza nei mestieri dello spettacolo e delle arti, la tradizione artistica, tecnica e manageriale, il legame con i territori, la qualità della vita e il metodo learning by doing.



Ore 11 Milano

Scienze della vita: il modello italiano di innovazione e ricerca a Expo 2020 Dubai



Interventi:



Ore 11

Saluti:

Roberto Speranza, Ministro della Salute (in video)

Roberta Guaineri, Assessore allo Sport e Turismo, Comune di Milano



Ore 11.20

A Expo Dubai, ‘Open Science’, il nuovo modello della ricerca



Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai

Diana Bracco, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei, già Presidente di Expo 2015 SpA e Commissario Padiglione Italia

Marco Simoni, Presidente Fondazione Human Technopole



Ore 11.40

A Expo Dubai, salute e nutrizione: le nuove frontiere della medicina personalizzata e dell’agricoltura 4.0



Luigi Scordamaglia, Presidente del Cluster Agrifood CL.A.N., Consigliere Delegato Filiera Italia

Angelo Riccaboni, Presidente Fondazione PRIMA

Iain Mattaj, Direttore Fondazione Human Technopole

Enzo Grossi, advisor scientifico Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI



Ore 12.00

Keynote speech (in collegamento): L’importanza della collaborazione internazionale in campo scientifico nell’era della pandemia



Ilaria Capua, virologa, Direttore One Health Center of Excellence, University of Florida



Ore 12.15

A Expo Dubai, il Sistema Impresa



Mauro Alfonso, Amministratore Delegato Simest

Barbara Beltrame, Vice-Presidente Confindustria

Sergio Dompè, Vicepresidente Assolombarda Life Sciences



Ore 12.45

A Expo Dubai, le ricadute per il Sistema Italia



Lucio Lamberti, School of Management del Politecnico di Milano



Ore 12.55

Conclusioni



Giuseppe Ruocco, Segretario generale del Ministero della Salute

Bernard Magenhann, Deputy Director-General, Joint Research Center, European Commission

Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia a Expo 2020 Dubai

Per partecipare all’evento sia in presenza sia via streaming (secondo modalità che verranno in seguito comunicate) i giornalisti, le troupe radio televisive e i fotografi dovranno accreditarsi entro le 12.00 del 30 settembre 2020 a questi indirizzi:

media@Italyexpo2020.it

press@fht.org

Si segnala che la capienza massima della sala dell’evento è di 80 posti per norme anti-COVID 19



Salute, sostenibilità e sicurezza sono al centro della partecipazione dell’Italia all'Esposizione Universale: se ne discute a Milano nell'incontro organizzato dal Commissariato italiano per l'Italia a Expo 2020 Dubai, in collaborazione con i Cluster Tecnologici Nazionali Alisei e Agrifood Clan che si svolgerà presso Human Technopole, nell'area Mind.

Expo rappresenta una grande occasione per le imprese italiane delle Scienze della Vita, Benessere, Sicurezza e innovazione per promuovere la cooperazione scientifica internazionale e rilanciare le relazioni economiche e finanziare con i mercati dell’area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Africa Settentrionale, Asia Meridionale).

Le life science saranno determinanti nel rispondere alle importanti sfide quali il cambiamento demografico (con un’aspettativa di vita media considerevolmente aumentata), l’accessibilità alle cure, la Sostenibilità dei Sistemi sanitari a livello nazionale e regionale. Nel confronto internazionale che si svilupperà a Dubai sui questi temi cosi importanti l’Italia può vantare numerose eccellenze e competenze ed Expo Dubai sarà anche occasione per iniziative ed eventi legati alla salute, momento di confronto con imprese mondiali e stakholders che operano in tali settori di interesse strategico per il nostro Paese. L’Italia rappresenta un hub pulsante di questa rivoluzione con un network diffuso su tutto il territorio nazionale di strutture pubbliche e private, a cui si aggiunge un ecosistema della ricerca italiana, che rappresenterà anche in vista di Dubai 2020, un volano importante per l’intero sistema delle life science e dell’innovazione.





Ore 15 Roma

Forum: Nello Spazio il Futuro della Terra

Interventi:



Paolo Glisenti, Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai

Riccardo Fraccaro: Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Luigi Pasquali: Coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e Amministratore delegato di Telespazio

Maria Cristina De Sanctis: INAF e Missione Exomars

Luca Parmitano: astronauta

Giuseppe Sala: Politecnico di Milano



Nel momento storico nel quale si svolgerà Expo 2020 Dubai, il primo evento globale dopo la pandemia, si riscopre il valore strategico della sicurezza, ambientale, alimentare, sanitaria. Le tecnologie aerospaziali in cui l’Italia detiene una forte leadership internazionale, sono oggi le più importanti tra quelle utilizzate nelle nuove frontiere della Sostenibilità e della Resilienza, basti pensare ai nuovi sistemi di mobilità urbana e alla telemedicina. Expo Dubai sarà una grande opportunità per mostrare al Mondo soluzioni a supporto della formazione delle competenze multidisciplinari al lavoro su infrastrutture e dati spaziali con applicazioni nell’ambito della navigazione e delle telecomunicazioni, come nell’osservazione della Terra e dei Mari: ingegneri aerospaziali, fisici sono alcune delle figure che si inseriscono in questo contesto di Space Economy legata alla connessione tra economia e innovazione. I sistemi e i servizi spaziali possono essere infatti abilitatori di sviluppo economico e rispondere, nel contesto storico che il Mondo sta vivendo, alle esigenze reali delle popolazioni, dalla mobilità e gestione delle aere urbane, al contributo alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, all’agricoltura di precisione fino alla tutela del patrimonio artistico e ambientale. Ma soprattutto Expo 2020 Dubai sarà occasione per mostrare dal vivo i contesti di collaborazione internazionale tra aziende e organizzazioni scientifiche lungo l’intera supply chain, dalla produzione di satelliti allo sviluppo delle applicazioni, alla distribuzione e commercializzazione dei servizi istituzioni, cittadini e imprese.



3 OTTOBRE 2020



Ore 10.30 Roma



“Unisustainathon”: Sustainability as an opportunity. A Expo 2020 Dubai giovani intelligenze per salvare il Pianeta

Interventi:



Paolo Glisenti: Commissario Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai

Gaetano Manfredi: Ministro dell’Università e della Ricerca

Enrico Giovannini: Portavoce di Asvis



Paola Lombardi: Presidente del Comitato di coordinamento della RUS



Ghaleb Ali Al Hadrami Al Breiki: Commissario Generale del Padiglione “University of the Future” dell’Università degli Emirati Arabi Uniti



Nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile, da una collaborazione nata tra il Commissariato italiano, l’Allenza Italia per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis) e la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), una vera e propria chiamata a raccolta di tutte le giovani intelligenze del mondo per proporre idee, riflessioni, collaborazioni e buone pratiche riguardanti la sostenibilità in ambito universitario in Italia e nel resto del mondo. In una maratona virtuale di 3 giorni, oltre 450 studenti italiani e internazionali da 41 Università italiane e 18 università straniere si confronteranno per elaborare soluzioni di sostenibilità e resilienza per i campus universitari, ponendo particolare attenzione ai temi d’interesse dell’Esposizione Universale di Dubai. L’hackathon vuole promuovere la creazione di progetti e buone pratiche in grado di generare valore condiviso all’interno di 4 aree tematiche: #Consapevolezza, #Spazi, #Inclusione, #Comunità. Sarà premiata la creatività come competenza multidisciplinare e multisettoriale, tema centrale della partecipazione dell’Italia a Dubai. L’evento rappresenterà un vero e proprio hub per i giovani, promuovendo lo scambio di informazioni, il team-working e la creatività quali fattori essenziali per affrontare le sfide globali.