Movimento Turismo del Vino Riaprono in Puglia le Cantine dei vignaioli soci del consorzio. 30/09/2020 È LA VENDEMMIA, LE CANTINE SONO APERTE!

Domenica 4 ottobre in Puglia tornano gli eventi di MTV Puglia,

con la ventiduesima edizione di Cantine Aperte in Vendemmia

Mai così attesa la nuova edizione di Cantine Aperte in Vendemmia: l’uva chiama a

raccolta ancora una volta e riapre la stagione degli eventi in cantina dopo il lungo stop dei

mesi scorsi. L’appuntamento in Puglia è per domenica 4 ottobre, per salutare la fine

dell’estate e la vendemmia brindando con i produttori soci in tutta la regione.

«Cantine Aperte in Vendemmia è l’occasione per noi vignaioli di far vivere agli enoturisti la

dinamica della frenetica vita di cantina – dichiara la presidente di MTV Puglia Maria Teresa

Basile Varvaglione. – Sono i giorni più importanti, in cui si raccoglie il frutto del duro lavoro di

un anno in vigna. L’esperienza della visita in cantina durante i giorni di vendemmia è

memorabile, soprattutto per i più piccini e per i neofiti del vino, che per la prima volta provano

questo fascino antico. È un momento speciale per l’aspetto didattico, cardine delle iniziative del

Consorzio, in quanto si ha la possibilità di assistere “live” alle fasi che solitamente vengono

descritte e raccontate, all’insegna dell’intramontabile motto “vedi cosa bevi!”.»

Ad aprire nella zona di Castel del Monte e dell’Alta Murgia, Botromagno a Gravina (Ba),

Mirvita Opificium ArteVino Tor de' Falchi a Minervino Murge (Bt). Nell'area della Magna

Grecia apriranno a Lizzano Cantine Lizzano e a Manduria Produttori Vini Manduria e

Pliniana. In Salento invece apriranno Leone de Castris a Salice Salentino e Tenuta Corallo

a Otranto.

Sarà un’occasione imperdibile per visitare i territori del vino di Puglia, scenari incantevoli così

diversi fra loro e a cui sono imprescindibilmente legati da sempre i relativi vitigni autoctoni. Dai

sassi della Murgia, tra Nero di Troia, Bombino Nero e Bombino Bianco, alla terra rossa della

Magna Grecia, casa del Primitivo, fino ai terreni sabbiosi immersi nella macchia mediterranea

del Salento, culla del Negroamaro, l’enoturista potrà conoscere il vino e il suo processo

produttivo, il tutto nel clima magico della vendemmia, quando i vigneti splendono con le

sfumature rosso-dorate dell’autunno.

Una giornata di festa da celebrare in tutta sicurezza, grazie alla “Carta dell’Enoturismo ai

tempi del Covid-19”, stilata dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Unione

Italiana Vini. Un importante strumento di autoregolazione, per garantire alle aziende socie e ai

partecipanti lo svolgimento in completa sicurezza di attività ed eventi in cantina.

Per partecipare, è sufficiente acquistare in una qualsiasi delle aziende aderenti all’iniziativa il

calice in vetro con tasca portabicchiere di Cantine Aperte in Vendemmia, al costo di 5 €.

Movimento Turismo del Vino Puglia | Ufficio stampa

| www.mtvpuglia.it | press@mtvpuglia.it |

Facebook: @movimentoturismodelvinopuglia | Instagram: @mtvpuglia

Presentandolo nelle cantine partecipanti, i visitatori avranno diritto a una degustazione di

benvenuto e a una visita guidata nella cantina e nei vigneti dell’azienda.

E per ricreare l’atmosfera di festa che per tradizione accompagna la vendemmia, saranno tante

le attività e le sorprese ideate dai vignaioli, con degustazioni speciali, mercatini di prodotti

tipici, esclusivi abbinamenti cibo vino.

Per scegliere dove andare e cosa degustare, sul sito www.mtvpuglia.it e sugli account social

(Facebook, Twitter e Instagram) del Movimento sono disponibili l’elenco delle cantine

partecipanti e tutti gli ultimi aggiornamenti sui programmi delle aziende. E con la mappa di

Cantine Aperte in Vendemmia in Puglia su Google Maps

(http://bit.ly/CantineAperteinVendemmia20) tracciare il proprio itinerario è ancora più facile:

selezionando la singola cantina compariranno orari di apertura, programma delle attività, oltre

alle coordinate esatte per raggiungere l'azienda senza sbagliare strada. Basta connettersi da

tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di

aprirla con l'app di Google Maps. I winelovers più sportivi potranno raggiungere le cantine

anche in bici, unendosi all’iniziativa dell’Associazione Cicloamici Brindisi/Mesagne.

L’evento, che quest'anno festeggia la sua ventiduesima edizione, è ideato e organizzato dal

Movimento Turismo del Vino, ed è realizzato in collaborazione con l'Assessorato

all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. Cantine Aperte in Vendemmia è

inserito in una più ampia programmazione progettuale dal titolo “Puglia: cultura del vino

scoperta di un territorio” presentata dal Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia a valere

sul fondo di sviluppo e coesione - FSC -2014-2020 “Patto per la Puglia”, avviso pubblico per

iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria

turistica e culturale