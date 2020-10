Bari - IL FUTURO IN UNA STANZA Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia di Daniele M. Pegorari e Valeria Traversi 01/10/2020 IL FUTURO IN UNA STANZA

Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia

di Daniele M. Pegorari e Valeria M.M. Traversi





Domenica 4 ottobre 2020 si terrà il secondo appuntamento della rassegna letteraria 'A dialogar sui tetti. Cultura umanistica e città giusta' che la Stilo Editrice, in collaborazione con l'Associazione culturale Zefiro, organizza nei mesi di settembre e ottobre sui tetti di alcune abitazioni private del Borgo antico. Ospiti di questo secondo incontro saranno Daniele M. Pegorari e Valeria M.M. Traversi, autori del saggio Il futuro in una stanza. Dialogo letterario dentro e oltre la pandemia, che si confronteranno, in merito, con Patrizia Ripa, docente di lingua e letteratura inglese.



La rassegna, inserita all'interno della Programmazione 'Custodiamo la Cultura in Puglia' e realizzata con il sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, nasce dall'esigenza di un confronto su temi di grande attualità, in merito ai quali intende offrire spunti di riflessione, ha già visto intervenire Enrica Tulli, curatrice del volume Filosofia e rivoluzione digitale. Echi dal futuro e prevede, per l'ultimo incontro, la presentazione del saggio Filosofia nella pandemia. L'altro vaccino a cura di Nicola Tenerelli (11 ottobre 2020).



L'appuntamento, per domenica 4 ottobre, è alle 17.00, di fronte al Castello Svevo di Bari. Si raccomanda la massima puntualità.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sulla pagina Fb della Stilo Editrice e sul sito www.stiloeventi.it

L'evento è organizzato nella piena osservanza delle misure di prevenzioni dal contagio del Covid-19, i posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessario prenotarsi, scrivendo una email all'indirizzo progetti.stiloeditrice@gmail.com, e compilare il breve questionario che invieremo.



Nel tempo in cui si contrasta il Coronavirus col distanziamento sociale, un critico e una scrittrice dialogano fittamente in un appartamento, muovendosi fra cucina e soggiorno, biblioteca e camera da letto. Possono farlo perché sono marito e moglie, un privilegio che non deve andare sprecato, quando la paura più profonda è che si estingua il fondamento ‘umanistico’ della nostra civiltà, fatto di parole, di sapere critico e di emozioni. Nascono così queste pagine, in cui la letteratura di ogni tempo (dall’epica classica a Boccaccio, da Manzoni alle distopie del Novecento) dà conforto e suona campanelli d’allarme, attiva memorie e apre scenari possibili di rinascita. Fra piccole confessioni personali e critica sociale, i due autori tracciano un originale affresco della contemporaneità, col pensiero che vola frequentemente ai propri allievi, persi di vista il 5 marzo 2020, perché non dimentichino mai che l’immaginazione è indispensabile alla scienza e che la relazione personale non è mai surrogabile col contatto digitale.

Daniele Maria Pegorari è professore di Letteratura italiana contemporanea, Sociologia della letteratura e Letteratura italiana nell’Università degli studi “Aldo Moro” e condirettore di «incroci», rivista scientifica nata nel 2000. Ha pubblicato fra l’altro tre libri su Mario Luzi (1994, 2002 e 2006), il Vocabolario dantesco della lirica italiana del Novecento (2000), due collettanee su Lino Angiuli (2006 e 2016), Critico e testimone. Storia militante della poesia italiana 1948-2008 (2009), Les barisiens. Letteratura di una capitale di periferia 1850-2010 (2010), Il codice Dante. Cruces della ‘Commedia’ e intertestualità novecentesche (2012), Umberto Eco e l’onesta finzione. Il romanzo come critica della post-realtà (2016), Scritture precarie. Editoria e lavoro nella grande crisi 2003-2017 (2018), Letteratura liquida. Sei lezioni sulla crisi della modernità (2018), Amleto o lo specchio oscuro della modernità. Tre secoli di riscritture italiane 1705-2019 (2019) e alcuni saggi dantologici, fra cui La lonza svelata: fonti classiche, cristiane e interne dell’allegoria della frode («Giornale storico della letteratura italiana», 2015). Dal 2007 è curatore scientifico di una sezione della rivista internazionale «Dante» ed è stato direttore artistico delle celebrazioni per il 750° anniversario della nascita di Dante (Bari, 1-30 novembre 2015).



Valeria M.M. Traversi si è laureata a Bari in Lettere nel 1998 con una tesi su Primo Levi e la letteratura della Shoah. Dopo aver conseguito il Dottorato di ricerca in Italianistica nel 2003, ha curato per i tipi di Palomar un’edizione del Dispaccio di Venere. Epistole eroiche di Pietro Michiele (2008) e l’antologia Farfalle di spine (2010). Suo interesse di studio continua a essere la tradizione novecentesca, cui ha dedicato alcuni saggi pubblicati in volumi e riviste specializzate: I rumori stridenti della scrittura. Scrivere dopo Auschwitz (1999); Suggestioni d’Africa e tradizione letteraria nel ‘Porto Sepolto’ (2003); Il ritorno a casa attraverso la letteratura: l’Istria di Pier Antonio Quarantotti Gambini (2006); “Ci ritroveremo in non so che punto”: le lettere di Montale a Irma (2007); Per dire l’orrore: Primo Levi e Dante (2008). Insegna Lettere nelle scuole secondarie.