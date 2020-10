Ruvo di Puglia (Bari) - WhitePageGallery.Network/ RuvoDiPuglia, mostra collettiva ideata da Dom Barra 02/10/2020 LINEA festival 2020



Apulia Center for Art and Technology presenta WhitePageGallery.Network/RuvoDiPuglia, mostra collettiva ideata da Dom Barra e realizzata nella città di Ruvo di Puglia (BA).



Il progetto espositivo, fruibile dal 03 al 31 ottobre 2020, coinvolge i cittadini e le attività commerciali del territorio sviluppando una nuova rete di connessioni. Attraverso la cultura è riattivato un contesto sociale legato alle tradizioni ma aperto al futuro evidenziando e utilizzando le profonde e spesso inattese logiche sociali che si nascondono dietro alle più avanzate tecnologie. La mostra diviene anche una nuova tappa del processo di ricerca attivato da Linea festival al fine di ideare nuovi format che possano accogliere molte persone nel massimo rispetto di tutte le necessarie norme sanitarie.



Una sfida per coinvolgere la realtà cittadina in un sistema dell'arte veramente partecipato. Ciascuno dei negozi che hanno scelto di entrare a far parte di questo percorso espositivo diffuso diventerà un portale virtuale da cui il visitatore sarà in grado di accedere - tramite i propri dispositivi mobili e un QR code - alle diverse "sale" online che costituiscono la mostra e scoprire le opere degli artisti partecipanti.

Con l'occasione Apulia Center for Art and Technology vuole ringraziare tutte le attività che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa:

Il BarBa - Bar Pasticceria Petrarota - Assenzio Boutique - Karibu Bar - Abitex - Antica Salumeria Tedone - Cento Cose Store - Panificio Cascione - Karisma Pelletteria - PAPARELLARETRO Boutique - Nascere In Boutique.



