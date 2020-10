Gravina in Puglia - Quattro chiacchiere con Sergio Costa, il ministro dell'Ambiente in visita al Parco dell'Alta Murgia 01/10/2020 Quattro chiacchiere con Sergio Costa

Il Parco Nazionale Alta Murgia si racconta al Ministro dell’Ambiente



Sabato 3 ottobre ore 9.30

Sala stampa Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Via Firenze, 10 – Gravina in Puglia



Gravina in Puglia, 1 ottobre 2020. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in visita istituzionale al Parco dell’Alta Murgia, con il presidente dell’Ente, Francesco Tarantini, incontrerà la stampa alle ore 9.30.

Seguirà l’incontro con i sindaci della Comunità del Parco, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, le associazioni agricole e i vertici dei Carabinieri Forestali, durante il quale il Parco racconterà le azioni di tutela realizzate nell’ultimo anno.



PROGRAMMA

Ore 9.30 Incontro con la stampa

Ore 10.00 Welcome coffee

Ore 10.30 Saluti istituzionali

Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Ore 11.00 Intervengono

Antonio Decaro, presidente della Comunità del Parco

Gen. Antonio Danilo Mostacchi, comandante Regione Carabinieri Forestale Puglia

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

Ore 12.00 Conclude

Sergio Costa, ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare