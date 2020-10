Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari – Inaugurata la mostra World Press Photo, le immagini che raccontano il mondo. 02/10/2020 Inaugurata nella sala del Teatro Margherita di Bari la 63^ edizione del World Press Photo, il concorso fotogiornalistico più prestigioso al mondo.



“Un’edizione difficile e forse impensabile – dichiara Vito Cramarossa, project manager di Cime - dove si è dovuto rispondere alle esigenze covid 19, adottando misure di sicurezza, come ad esempio permettere l’entrata a e l’uscita differenziata e consentendo l’ingresso ad un massimo di 100 persone munite di mascherina e dopo aver rilevato la misurazione della temperatura corporea.



Poi su richiesta esplicita del sindaco Decaro, abbiamo provveduto a esporre foto di dimensioni più grandi per il rispetto del distanziamento sociale. Molte foto sono state installate su pannelli autoportanti che occupano lo spazio centrale della sala del teatro creando un movimento più fluido”.



“ Devo ringraziare il coordinamento e l’impegno di Cime di Vito Cramarossa, che con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari ha permesso di organizzare la quinta edizione pugliese del WPP, un evento atteso e che ci permette di guardare il mondo oggi con occhi diversi e di riflettere sulle tematice momdiali” dichiara il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Per Ines Pierucci, assessore alla cultura del Comune di Bari, questa mostra ci permette di vivere una resilienza diversa attraverso gli eventi culturali.



Samira Damato, curatrice della mostra, ha spiegato che proprio a causa della pandemia non è stato possibile la celebrazione ufficiale dei vincitori che si tiene ad Amsterdam ogni anno ad aprile. Invece si può apprezzare il valore della giuria indipendente che ha comunque voluto assegnare i premi nelle diverse categorie in concorso.



Giuria internazionale che ha esaminato i lavori di 4282 fotografi provenienti da 125 Paesi per un totale di 73996 immagini, che rappresentano le storie più importanti accadute nell’anno passato.



In finale 44 fotografi provenienti da 24 Paesi tra cui anche gli italiani : Alessio Mamo, Daniele Volpe, Lorenzo Tunoli, Luca Locatelli, Nicolò Filippo Rosso e Fabio Bucciarelli.



La foto vincitrice del WPP 2020 si intitola ‘Straight Voice’ del giapponese Yasuyoshi Chiba, scattata il 19 giugno 2019 dopo il colpo militare contro Omar al- Bashir, ritrae un giovane illuminato solo dalle luci di cellulari mentre recita una poesia nel bel mezzo di in blackout a Khartoum in Sudan.



Il World Press photo story of the year 2020, invece, va al francese Romain Laurendeau con un reportage che racconta la condizione sociale di tanti ragazzi algerini che hanno ispirato le rivolte del 2019 in Algeria.



La mostra internazionale "World Press Photo Exhibition 2020” farà tappa a Bari, presso il Teatro Margherita il 1 Ottobre e rimarrà aperta fino al 1 Novembre 2020.



Gli interventi di Vito Cramarossa, project manager di Cime e del Sindaco di Bari Antonio Decaro su:



[url]https://www.facebook.com/1007057601/videos/pcb.10220837531300554/10220837510060023/

[/url]



[url]https://www.facebook.com/1007057601/videos/pcb.10220837531300554/10220837514260128

[/url]

Orari / Exhibition times

Lunedì - Giovedì: 10:30 - 13:30 | 15.30 - 20.30

(ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura)

Monday - Thursday: 10:30 am - 1:30 pm | 3.30 pm - 8.30 pm

(last entrance: 30 minutes before closing time)



Venerdì - Domenica: 10:00 - 22:00

(ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura)

Friday - Sunday: 10:00 am - 10:00 pm

(last entrance: 30 minutes before closing time)





• TICKET INTERO: € 6,50

• UNDER 25 | OVER 65: € 5,00

• GIORNALISTI CON TESSERINO: € 5,00

• GRUPPI: € 5,00

(min 15 persone)

• SCUOLE: € 4,50

• MARTEDÌ UNIVERSITARIO: € 4,50

• DIVERSAMENTE ABILI: INGRESSO GRATUITO

• BAMBINI UNDER 12: INGRESSO GRATUITO Anna DeMarzo