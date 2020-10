AL VIA LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALLA PRIMA EDIZIONE DI CREATIVITY TRADE FAIR 02/10/2020 Venerdì 9 e sabato 10 ottobre una piattaforma appositamente pensata e creata sul sito tradefair.progettotraces.eu ospiterà Creativity Trade Fair, la prima fiera online dedicata ai professionisti e alle professioniste della cultura e della creatività.



Da venerdì 2 settembre al via le iscrizioni per partecipare a Creativity Trade Fair, la prima fiera online dedicata ai professionisti e alle professioniste della cultura e della creatività, che si terrà venerdì 9 e sabato 10 ottobre sulla piattaforma tradefair.progettotraces.eu



L'evento targato Traces, progetto finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, propone due giorni ideati per favorire l’incontro tra competenze artistiche e creative, skill tecniche, scientifiche e imprenditoriali, fornitori e finanziatori che dialogheranno per ideare insieme un futuro di innovazione sociale ed economica.



A causa delle attuali restrizioni anticovid19, la Fiera si svolgerà su una piattaforma appositamente pensata con la possibilità di visitare 25 stand espositivi virtuali, favorire incontri B2B, partecipare a workshop tematici e conferenze. Sabato pomeriggio, prima dell'incontro conclusivo, in programma il pitch elevator “Start Up&Go!”, una vetrina per far conoscere al mercato le sedici start up incubate attraverso il programma di accelerazione del progetto Traces, valutate da una qualificata giuria. Tra gli ospiti Gian Paolo Manzella, sottosegretario Ministero Italiano Sviluppo Economico, Laura Moro, direttrice dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - delegata del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, Aldo Patruno, direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Domenico Sturabotti, direttore di Fondazione Symbola, i partner greci del progetto e Gianfranco Gadaleta, Tina Ranieri, Carmela Sfregola, responsabili del Programma Interreg V-A Grecia/Italia. Traces è promosso da un articolato partenariato guidato dal Dipartimento di Scienze dell’Economia dell'Università del Salento e composto dai pugliesi Tecnopolis - Parco scientifico e tecnologico dell’Università di Bari, Distretto Produttivo Puglia Creativa e dai partner greci Associazione Ellenica di Management, Camera di Commercio di Achaia in collaborazione con European Network on Cultural Management and Policy e Fondazione culturale per la Finanza Etica. Info e iscrizioni tradefair.progettotraces.eu



Programma



Venerdì 9 ottobre - Dopo l'apertura degli stand virtuali e della Networking room alle 10, il programma degli incontri prenderà il via alle 11:10 con "Mettere la creatività al centro del piano per la ripresa dell’Europa". Dopo la presentazione del progetto di Francesca Imperiale (Project Leader, Università del Salento), l'incontro moderato da Vincenzo Bellini (presidente del Distretto Produttivo Puglia Creativa) ospiterà Gian Paolo Manzella (Sottosegretario Ministero Italiano Sviluppo Economico), Valentina Montalto (Esperta di economia della cultura e Policy Analyst presso il Joint Research Centre della Commissione Europea), Laura Moro (Direttrice Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - delegata del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini), Aldo Patruno (Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia), Giorgia Boldrini (Responsabile di Incredibol! del Comune di Bologna) e Domenico Sturabotti (Direttore di Fondazione Symbola). Dalle 15 si alterneranno i workshop (max 30 partecipanti) "La cultura è impresa: il growth hacking applicato alle ICC" con Lara D'Argento (Growth hacker | The Hub Bari); "Tecnologia rinnovata dalla creatività o creatività animata dalla Tecnologia?" con Fausto d'Elia (Direttore Creativo| XCube3D - Promoturist Srl) e Luisa Mancarella (Coreografa | XCube3D - Performing heArt), "Cos’è un brand e perché è importante fare branding?" con Mario Vaglio (Proprietario e Direttore Creativo | Right Side Studio), "Fa’ la cosa giusta: esempi virtuosi di imprenditoria creativa e sostenibile" con Piero Magri (Coordinatore generale | Cart’armata Edizioni Srl - Terre di Mezzo Editore - Spine Bookstore), "Sostegno pubblico-privato ad ecosistemi di PMI innovative, creative e internazionalizzazione" con Gianluca Galletto (Direttore e Consigliere Delegato | Global Futures Group) e Manuel Toscano (Cofondatore | Future’s People).



Sabato 10 ottobre - La seconda giornata prenderà il via alle 10 con l'apertura degli stand virtuali e della Networking room e la conferenza (in lingua inglese) con i partner greci del progetto. Interverranno Giotopoulos Kostas (Ufficio Progetti Europei, Camera di Commercio di Achaia), Kapota Katerina (Info Point Officer presso l’Autorità di Gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea), Sarlis George (Mosaic // Culture & Creativity HUB), Papaioannou Vasileios (Manager del progetto SPARC), Vafeidis Panos (Project Manager del progetto NETT), Zisimopoulou Katerina (Manager della Comunicazione, Progetto CIAK), Lymbereas Takis (Project Manager del progetto Creative@Hubs), Mavroulia Marisofi (Manager della Comunicazione del progetto Creative@Hubs project). Dalle 11 il programma dei workshop (max 30 partecipanti) ospiterà "Il ruolo delle ICC per il rilancio della destinazione Puglia" con Cinzia Lagioia (Direttore | Distretto Produttivo Puglia Creativa), Giuseppina Antonaci (Presidente | ITST Turismo Puglia) e Michele De Luca (Project Developer | The Qube APS); "Digital workspace: come cambia la produzione di eventi d’arte contemporanea all’epoca del Covid-19" con Stefano Faccini (Presidente | Eclettica - Cultura dell’Arte) e Giusy Caroppo (Storica dell’arte e curatrice indipendente, esperta di valorizzazione integrata) e dalle 15 "Finanziamenti e politiche europee a sostegno delle ICC post-Covid19" con Anna Ressa (Project Manager). Dalle 15:45 alle 18 l'Elevator Pitch Competition - Start Up&Go!, una vetrina per far conoscere al mercato le start up incubate attraverso il programma di accelerazione del progetto Traces. Coordinata da Michele De Luca (The Qube) vedrà confrontarsi sedieci start up italiane e greche valutate dalla giuria composta da Francesco Serravalle (CoworkingSA), Gaetano Macario (Macario Consulting), Michele Lo Russo (Spaarkly), Marco Cataldo (Officine Cantelmo), Massimo Avantaggiato (Responsabile per la Puglia per il Progetto Erasmus per Giovani Imprenditori) e Giuseppe Arrigo (Ardeek Srl). Alle 18 l'incontro finale con i partner del progetto Francesca Imperiale (Università del Salento), Vincenzo Bellini (Puglia Creativa / Bass Culture), Davide De Nicolò (Tecnopolis), Irini Kafousia (Camera di Commercio di Achaia) e con Gianfranco Gadaleta, Tina Ranieri, Carmela Sfregola, responsabili del Programma Interreg V-A Grecia/Italia.



Il progetto Traces affronta la sfida comune di promuovere le micro e PMI culturali e creative (CC MSMEs) in Puglia e nella Grecia occidentale come fattori chiave della competitività in tutti i settori economici e sociali, migliorando la fertilizzazione incrociata con altri settori economici chiave e attori della quadrupla elica. Il progetto mira alla creazione e all’attivazione di un acceleratore transnazionale diffuso e in rete per sostenere l’incubazione dell’imprenditorialità culturale e creativa.



Info

traces@pugliacreativa.it

progettotraces.eu