Castellana (Bari) - New Mater Volley, si muove anche il settore giovanile 02/10/2020 In attesa di conoscere anche maggiori dettagli organizzativi inerenti alla disponibilità degli impianti cittadini, prime mosse anche per quanto riguarda il settore giovanile della New Mater Volley, compagine societaria che il prossimo anno parteciperà con la prima squadra al campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Il dirigente responsabile del settore giovanile, Fabio Malerba, congiuntamente ai vertici societari, ha ufficializzato, infatti, la conferma dello staff tecnico delle diverse formazioni gialloblù: Francesco Guglielmi sarà ancora alla guida delle squadre under 19 e under 17, Francesco Aquilino guiderà le compagini under 15 e under 13, a Giovanna Galizia sarà affidata anche per la stagione a venire la cura del settore minivolley.

In virtù del primo posto nel girone A dello scorso campionato di serie D (torneo come noto sospeso senza assegnazione delle promozioni per decisione della Fipav Puglia), la New Mater Volley ha anche acquisito il diritto a partecipare al prossimo campionato regionale serie C di pallavolo maschile. La squadra sarà allenata da Guglielmi, riconfermato sulla panchina del secondo team gialloblù.



“Abbiamo iniziato a programmare la nuova stagione - ha commentato Malerba - In attesa di conoscere i giorni, gli orari e le sedi degli allenamenti, stiamo raccogliendo le adesioni per comporre le diverse squadre. Il nostro impegno, come sempre, ha la duplice valenza di formare sportivamente atleti, con i risultati che sono andati in crescendo nelle ultime stagioni, e di educare dal punto di vista personale ragazzi. Teniamo molto agli aspetti che ruotano attorno allo sport e, per questo, ci stiamo impegnando al massimo anche per individuare e rispettare tutte le norme e i protocolli per il contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus”.



Già possibile iscriversi al settore giovanile e minivolley della New Mater Volley contattando il numero 336200203 o scrivendo in posta privata ai contatti social della società.



Ulteriori informazioni sul sito www.newmatervolley.it e sui canali social di New Mater Volley.