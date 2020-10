Bari - LA REGIONE PUGLIA IN FIERA DEL LEVANTE PRESENTA IL POLO DELLE ARTI, DELLE CULTURE E DEL TURISMO. 02/10/2020 IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI NEGLI SPAZI ESPOSITIVI REGIONALI SU https://www.regione.puglia.it/fiera2020



Dal 3 all’11 ottobre, in occasione della 84° edizione della Fiera del Levante, la Regione Puglia presenta il Polo Regionale delle Arti, delle Culture e del Turismo, che si apre alla comunità con spazi ed eventi.



Il Polo è un hub a servizio dello sviluppo dell’intera filiera regionale e del territorio in chiave inclusiva, sostenibile e innovativa. Questa iniziativa concorre alla definizione della nuova visione strategica del quartiere fieristico e assume un ruolo chiave nella riprogettazione delle attività appartenenti ai comparti cultura e turismo, settori duramente colpiti dall’emergenza Covid-19. Nel corso della Campionaria il Polo ospita convegni, seminari, presentazioni, mostre e rassegne cinematografiche.



La Regione Puglia è presente in Fiera: nel padiglione istituzionale n. 152 “Casa della Partecipazione” con uno spazio anche dedicato alle attività della Protezione civile regionale, nell’Apulia Film House, nei padiglioni n. 107 (con una mostra del Dipartimento Turismo ed economia della Cultura), n. 18 (Agricoltura), n. 110 (Internazionalizzazione), nel Centro congressi (con il Forum mediterraneo in Sanità a cura di Aress Puglia).



Tante le attività in programma legate alle sfide del presente: contrasto all’epidemia Covid19, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione del comparto industriale, creativo e culturale, valorizzazione del mondo agricolo e della pesca, dalle eccellenze enogastronomiche pugliesi ai produttori locali.

Il calendario degli appuntamenti è disponibile su

https://www.regione.puglia.it/fiera2020 per partecipare in presenza è necessario registrarsi sempre sul sito.



Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming, quindi potranno essere fruibili anche da remoto per garantire un’ampia partecipazione in tutta sicurezza.