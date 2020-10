FCI Puglia mtb cross country: in arrivo la XC Monti Dauni 03/10/2020 In archivio il Trofeo Tenuta Tannoja e Memorial Giuseppe Del Vecchio



BOVINO – Si appresta ad essere messa in cantiere la terza edizione della XC dei Monti Dauni con la società organizzatrice della Mtb Puglia che lavora attivamente per la buona riuscita di questa manifestazione programmata per domenica 4 ottobre. Bovino, uno dei borghi più belli d'Italia in provincia di Foggia incastonato sui favolosi monti Dauni, farà per il terzo anno consecutivo da scenario a questo bellissimo evento targato Challenge XCO Puglia. In gara amatori e agonisti (ritrovo alle 7:45 presso la Pro loco Unpli in Corso Vittorio Emanuele e partenza alle 9:30) su un tracciato di circa 5 chilometri per lo più rinnovato, sempre carico di storia, tecnica e panorami mozzafiato grazie ai passaggi nel borgo antico, vecchie mulattiere e punti panoramici che regalano una vista impagabile.



CORATO – Presso l'Agriturismo San Giuseppe e ai piedi del Castel del Monte, è stato un Memorial Giuseppe del Vecchio di grande richiamo sotto la spinta vivace dell’organizzazione della Quarat Bike per un classico appuntamento del Challenge XCO Puglia. Obiettivo traguardo raggiunto e con merito tra gli agonisti per Luca Bardi (Salis Bike) tra gli esordienti primo anno, Nicolò Pizzi (Pedale Teate) tra gli esordienti secondo anno, Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra le esordienti donne primo anno, Rosmery Marco (Spes Alberobello) tra le esordienti donne secondo anno, Francesco Solito (Team Bike Martina Franca) tra gli allievi primo anno, Ivan Carrer (Team Eurobike) tra gli allievi secondo anno, Vittorio Carrer (Team Eurobike) tra Gli Juniores, Ilaria Scarpa (Team Eurobike) tra le donne juniores, Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra le donne under 23 e Angelo Tagliente (Rolling Bike) tra gli uomini open. A rivelarsi fra i maggiori protagonisti nelle fasce amatoriali Alessio Zollino (Iron Bike Nardò), Michele Diaferia (Sport For Fit Racing Team) tra gli élite sport, Tomas Zaccaria (Iron Bike Nardò) tra i master 1, Graziano Notarangelo (NRG Bike) tra i master 2, Gianpaolo Salatino (Nocinbici) tra i master 3, Alessandro Fittipaldi (Team Fuorisoglia) tra i master 4, Maurizio Carrer (Team Eurobike) tra i master 5, Pasquale Piemontese (Free Bike Team) tra i master 6, Antonio Marfisi (Cycling Bro) tra i master 7 over e Zeila Ruggero (Puglia Paradise Total Bike) tra le donne master.



ANDRIA - Ottima seconda edizione nell’arco di due mesi del Trofeo Tenuta Tannoja ad Andria con il Team Eurobike a prendersi l'onere di organizzare questa manifestazione che possa avere un seguito nelle prossime stagioni agonistiche e anche del calendario Challenge XCO Puglia che è ripartito proprio dall’agriturismo Tenuta Tannoja il 26 luglio scorso con la ripresa dell’attività fuoristrada del dopo lockdown. Tra i risultati più rilevanti nelle categorie agonistiche i primati di Raffaele Cascione (Andria Bike) tra i G6, Maria Lauciello (Avis Bike Ruvo) tra le G6 donne, Luca Bardi (Salis Bike) tra gli esordienti primo anno, Nicolò Pizzi (Pedale Teate) tra gli esordienti secondo anno, Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra le esordienti donne primo anno, Giulia D'Ambra (Special Bike Cross Country) tra le esordienti donne secondo anno, Antonio Bassi (Team Eurobike) tra gli allievi primo anno, Ivan Carrer (Team Eurobike) tra gli allievi secondo anno, Vittorio Carrer (Team Eurobike) tra Gli Juniores, Ilaria Scarpa (Team Eurobike) tra le donne juniores, Ilenia Matilde Fulgido (Cicloteam Valnoce) tra le donne under 23 e Angelo Tagliente (Rolling Bike) tra gli uomini open. Hanno fatto del loro meglio per ben figurare anche Michele Diaferia (Sport For Fit Racing Team) tra gli élite sport, Antonio De Lucia (NRG Bike) tra i master 1, Graziano Notarangelo (NRG Bike) tra i master 2, Luigi Ferritto (Team Giannini) tra i master 3, Donato Capitaneo (Team Preview Bikespace Sei Sport) tra i master 4, Domenico Del Vecchio (Team Eurobike) tra i master 5, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Luigi Cofano) tra i master 6, Giuseppe Lazzazzara (Fausto Coppi Acquaviva) tra i master 7 over e Zeila Ruggero (Puglia Paradise Total Bike) tra le donne master.