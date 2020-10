Mountain Bike - Cittŕ di Castro Marathon, finalmente ci siamo! 03/10/2020 La Città di Castro Marathon è l’evento sportivo che farà della cittadina marittima salentina il centro nevralgico del fuoristrada nazionale e questo non può che gratificare gli sforzi del Ciclo Club Spongano che è riuscito ad allestire tutta la manifestazione con l’obiettivo di stupire ancora: oltre 400 le adesioni da tutta la Puglia e da fuori regione (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Campania e Toscana) attesi domenica 4 ottobre.

Per le seguenti validità di prova del Criterium Tricolore Nazionale e dell’European Mtb Escursionisti unitamente alla validità di Campionato Aimanc (Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti), la gara si svolgerà su un percorso di 70 chilometri per gli agonisti ed un dislivello totale superiore a 900 metri. In alternativa si potrà pedalare sullo stesso percorso anche in modalità escursionistica (anche con e-bike) oppure si potrà scegliere un altro tracciato escursionistico ma ridotto a 35 chilometri con 400 metri di dislivello.

Nello specifico saranno premiati gli atleti Marathon (XCM), le premiazioni interesseranno i primi tre (open) di tutte le categorie senza distinzione di Ente e/o Federazione di appartenenza della classifica.

Sarà prevista l’assegnazione della maglia di campione nazionale mtb marathon al primo di ogni categoria UISP, la vestizione della maglia di campione nazionale AIMANC al primo di categoria afferente a tale associazione e secondo lo stesso regolamento previsto dall’associazione. Saranno premiati con medaglia da finisher tutti gli atleti che giungeranno al traguardo anche gli escursionisti.

Gli organizzatori invitano gli atleti e gli accompagnatori a rispettare i protocolli sanitari dettati dalla Uisp e dagli attuali decreti governativi nell’arco della giornata: è fondamentale indossare la mascherina (fatta eccezione per gli atleti da togliere solamente al momento della partenza e da rimettere alla fine della gara) e compilare l’autocertificazione per avere accesso nell’area verde (zona di partenza e di arrivo) e gialla presso il grande parcheggio ubicato in via Marinai d’Italia.

La verifica iscrizione e il ritiro dei numeri di gara avverranno a Castro presso Bar Fonte dei Messapi

In Piazza Armando Perotti già a partire da sabato 3 ottobre dalle 17:00 e la mattina di domenica 4 ottobre alle 7:30 con partenza della manifestazione alle 9:00.