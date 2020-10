Bcc Castellana Grotte, secondo posto ad Alba Adriatica 05/10/2020 Due vittorie (entrambe nella giornata di domenica) e due sconfitte (entrambe nel pomeriggio di sabato): si è chiuso con un bilancio in parità la partecipazione della Bcc Castellana Grotte al doppio triangolare in programma nello scorso weekend ad Alba Adriatica. Il torneo, che ha registrato l’assenza dell’ultimo momento causa questioni logistiche del Fano, ha visto scendere in campo solo la formazione pugliese, assieme a Emma Villas Siena e Maury’s Com Cavi Tuscania e ha registrato pertanto un cambio di formula: si sono giocati così due triangolari con gare su tre set.

Per la compagine allenata da Flavio Gulinelli un ottimo test in via dell’inizio del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, in programma domenica 18 ottobre con la trasferta di Mondovì.



Ad Alba Adriatica, intanto, i successi con Siena (2-1, 25-17, 18-25, 15-11) e Tuscania (2-1, 18-25, 25-23, 15-10) nel pomeriggio di domenica hanno bilanciato le sconfitte rimediate con i toscani (1-2, 22-25, 24-26, 15-11) e i laziali (1-2, 17-25, 19-25, 15-11) nella giornata di sabato e hanno così determinato il secondo posto finale per la Bcc Castellana Grotte, al termine di un weekend intenso sia dal punto di vista tecnico-tattico che sul piano fisico. Bilancio in crescendo per i gialloblù che nella prima parte del torneo hanno dovuto confrontarsi con un po’ di affaticamento dovuto anche ai tanti appuntamenti degli ultimi dieci giorni e che nella seconda parte hanno trovato le risorse per esprimersi al meglio e per trovare quella continuità agonistica necessaria in tornei come questi.



Gulinelli, che già doveva rinunciare all’opposto Kay Van Dijk rimasto in Puglia, non ha potuto beneficiare neppure del rientro di Pippo Vedovotto (in campo solo per qualche punto in gara 1 con Tuscania). Nel corso delle quattro gare, la Bcc Castellana Grotte ha così fatto ruotare tutti i restanti elementi del roster, distribuendo così le forze e le energie, anche in vista dell’ultimo allenamento congiunto della pre season 2020 in programma venerdì 9 ottobre alle ore 18 a Marsicovetere (Pz) con la Rinascita Lagonegro.