7 9 10 ottobre - Per Lectorinfabula “Democrazie alla prova: sicurezza, diritti e libertà” - Conversano (Bari) 07/10/2020 Di politica e partiti, di musica, comunicazione e viaggi.

Sarà un appuntamento lungo tre giorni, il secondo del lungo calendario di Lectorinfabula, il Festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921) che quest’anno si concluderà il 5 dicembre.



All’interno del tema più grande di questa XVI edizione, “OLTRE. Il mondo che verrà”, il prossimo appuntamento seguirà la traccia: “Democrazie alla prova: sicurezza, diritti e libertà”. Tanti incontri, per raccontare ciò che abbiamo vissuto nei mesi scorsi.

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, infatti, è stato necessario adottare misure severe e in tutti i Paesi i governi hanno imposto delle restrizioni alle libertà e ai diritti fondamentali. Se da un lato alcune di queste misure sono state dettate dal bisogno di preservare la salute e la sicurezza dei cittadini, dall’altro lato hanno imposto dei limiti alle funzioni delle istituzioni democratiche.

La pandemia ha modificato il nostro stile di vita e ha reso necessaria una revisione globale dei rapporti tra Stati e istituzioni, ha messo in discussione la qualità della politica, i confini nel mondo globalizzato, il rapporto tra Stato e Regioni, tra Stato e mercato.



Andrea Marcolongo, Giovanni Orsina, Eva Giovannini, Lorena Saracino, Mario Ricciardi, Piero Ignazi, Colin Crouch, Sualzo e Silvia Vecchini, Marcus Sedgwick, Maja Celja, Lorenzo Monaco di Tecnoscienza, Leonardo Luccone, Philipp Fink, Francesco Prota, Gianfranco Viesti, Onofrio Romano, Michael Braun, Giovanna Casadio, Marco Magnone, Leonardo Palmisano, Franco D’Alfonso, Michele Laforgia, Marta Bonafoni, Nadia Urbinati, i musicisti della Fondazione Paolo Grassi festival “della Valle d’Itria”.



Gli appuntamenti come sempre sono gratuiti e aperti a tutti, dal vivo e in diretta web. Viste le ristrettezze imposte dall’emergenza Coronavirus, però, si potrà accedere agli eventi in presenza solo su prenotazione sul sito internet www.lectorinfabula.eu.



Anche in questo appuntamento sarà possibile visitare la mostra-concorso dedicata alla satira e alla libertà di espressione a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo "La satira in pericolo" con 55 vignettisti di rilevanza internazionale provenienti da ogni parte del mondo.

E ancora, la mostra fotografica "Memorie del presente", un racconto per immagini, con video testimonianze, sui giorni del lockdown, a cura del fotoreporter Rocco De Benedictis, con Annamaria Minunno e Mattia Ramunni, e la collaborazione di Contrasto.



Il Festival Lectorinfabula si svolge con il patrocinio e il sostegno della Commissione europea rappresentanza in Italia, del Consiglio d’Europa, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Conversano.

Con il contributo del Co.Re.Com Puglia, della Friedrich Ebert Stiftung, dell’Istituto Affari Internazionali, della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del Mediterraneo) e con la partecipazione, tra gli altri, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, di Eurozine, network delle riviste di cultura europee, di Pagina’21 e di Rai Radio3, delle associazioni Hamelin di Bologna, di A Sud di Roma, di Itaca Cooperativa Sociale.

Con la collaborazione della rete delle partecipate della Regione Puglia: Fondazione Paolo Grassi onlus, la Fondazione La Notte della Taranta, la Fondazione Carnevale di Putignano, la Fondazione Pino Pascali, l’Associazione Presìdi del libro, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.



Mediapartner: Eurozine network delle riviste di cultura europee, Rai Radio3, Pagina’21, Vox Europ, MediterRadio, Confronti.





Gli incontri sono tutti in presenza. In blu sono indicati gli autori che interverranno in collegamento web.



MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE

Ore 10.15 live, San Giuseppe

LA LEZIONE DI ENEA

Tra mito ed epica, la capacità di resistere e di sperare

con Andrea Marcolongo, presenta Massimo Gaudiuso

*in caso di esaurimento dei posti sarà possibile seguire l’incontro in streaming presso la Community Library e Santa Chiara

VENERDI’ 9 OTTOBRE

Ore 16.00 live, San Giuseppe

NORD SUD/EST OVEST

Italia e Germania, regionalismi a confronto

con Philipp Fink e Francesco Prota, presenta Lino Patruno



ore 17.15 live, Santa Chiara

LA LIBERTA’ VERTICALE

Una visione comunitaria della politica

con Onofrio Romano, presenta collettivo Venti Venti



ore 18.00 live, San Giuseppe

LE DEMOCRAZIE ALLA PROVA DEL COVID 19

Le sfide politiche in tempi di crisi

con Giovanni Orsina e Piero Ignazi, interviene Eva Giovannini, presenta Oscar Buonamano



ore 19.30 live, Santa Chiara

L’INVENZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA

La salute delle democrazie e il ruolo dell’informazione

con Colin Crouch, interviene Marco Panara, presenta Lorena Saracino



ore 21.00 live, San Giuseppe

LA DEMOCRAZIA TIRATA A SORTE

Le scelte, il caso e la responsabilità politica

introduzione a 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 di S. Jackson

con Mario Ricciardi, interviene Leonardo G. Luccone, presenta Oscar Buonamano

SABATO 10 OTTOBRE

ore 9.30 live, San Giuseppe

L’EUROPA IN VIAGGIO

con Marco Magnone, interviene Leonardo Palmisano, presenta Annamaria Minunno



ore 15.30 live, San Giuseppe

PARTITI O MOVIMENTI

Attivismo e partecipazione politica

con Marta Bonafoni, Franco D'Alfonso, Michele Laforgia, Giovanna Casadio, presenta Oscara Buonamano



ore 17.00 live, Santa Chiara

ITALIA GERMANIA, AMICI DISTANTI

I due Paesi a confronto

con Michael Braun e Gianfranco Viesti, presenta Maddalena Tulanti



ore 19.00 live, San Giuseppe

POCHI CONTRO MOLTI

Il conflitto politico nel XXI secolo

con Nadia Urbinati, interviene Piero Ignazi, presenta Giovanna Casadio



ore 21.00 live, Santa Chiara

BEETHOVEN FOLK SONGS

con gli Artisti dell'Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti"

Miryam Marcone, soprano; Margherita Rotondi, mezzosoprano

e il Trio "Gioconda De Vito" della Fondazione Paolo Grassi

Silvia Grasso, violino; Gaetano Simone, violoncello; Liubov Gromoglasova, pianoforte, introduce Cesare Preti



Ore 21.30 live, San Giuseppe

LA LOTTERIA

Un racconto di Shirley Jackson

con Leonardo G. Luccone

PER LECTOR RAGAZZI venerdì 9 e sabato 10



Silvia Vecchini e Sualzo

Lorenzo Monaco presidente Tecnoscienza

Marcus Segwick

Maja Celja