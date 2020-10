Bari - Polo delle Arti, Cultura e Turismo. Agenda per domani, mercoledì 7 ottobre - Fiera del Levante 06/10/2020 Mercoledì 7 ottobre le attività dell’Assessorato alle Industrie Turistiche e Culturali della Regione Puglia promosse nell’ambito del PACT - Polo delle Arti, Cultura e del Turismo prevedono alle:

• alle ore 10.00 nella sala 1 del Padiglione 152 il convegno Archeotraining riparte da te! – PresenziamoCi, i bambini tornano ad animare i luoghi di cultura della Puglia grazie al progetto regionale “ARCHEOTraining - Allenarsi con la Storia” , a cura della sezione Valorizzazione Territoriale in collaborazione con l'Apulia Film Commission, incluso nel più ampio progetto “I musei raccontano la Puglia - Corri al Museo! Fare scienza con lo sport”, asse portante delle strategie regionali “La cultura si fa strada” e “STHAR LAB”;

• alle ore 15.00 sempre nella sala 1 del padiglione 152 in programma il convegno Street Art Revolution promosso dalla Sezione Valorizzazione Territoriale, l’evento costituisce un follow up dell’iniziativa avviata esattamente un anno fa proprio in Fiera del Levante.





Proseguono inoltre Street Art, nel padiglione 152, mostra con alcuni dei lavori realizzati nell’ambito della misura “Promozione e sostegno della Street Art”, un coinvolgente progetto di valorizzazione del patrimonio e di riscoperta del territorio attraverso un’azione culturale partecipata:

Sta Come Torre, la mostra a cura di Paolo Mele con opere realizzate appositamente da Luigi Presicce, Pamela Diamante, Lucia Veronesi, Coclite/De Mattia, Elena Bellantoni e Gabriella Ciancimino promossa dalla Regione Puglia – Sezione Turismo e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Destinazione Puglia che attiva sinergie tra politiche culturali e promozione turistica.

Nel padiglione 152 è possibile visionare alcuni dei lavori video e fotografici della mostra.



E ancora la mostra d'arte contemporanea – nel padiglione 107 - promossa dal Progetto Art Travel con opere di Giulio De Mitri, Raffaella Formenti, Iginio Iurilli, Angelo Filomeno, Massimo Ruiu, Perino&Vele, Daniela Corbascio, Jessica Carroll, Sandy Skoglund e Dario Agrimi a cura della Fondazione Pino Pascali – Museo di Arte Contemporanea in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto Sparc.



Inoltre il Polo ospita, nel padiglione 152, Arena Culturale - Un percorso virtuale nelle eccellenze culturale e turistiche della Regione Puglia, che offre un ricco palinsesto all’interno dell’offerta culturale pugliese. Infine sono in programma visite guidate ad Apulia Film House, nato dalla volontà di Apulia Film Commission e Regione Puglia di creare in Puglia una Casa del Cinema e dell’audiovisivo a forte vocazione internazionale. Concepita come un hub per l’industria dell’audiovisivo, la struttura si presenta sia come punto di riferimento per le imprese e professionisti del settore sia come luogo espositivo dedicato al cinema in grado di accogliere un pubblico eterogeneo fatto di famiglie, giovani e appassionati. Il percorso espositivo, curato dal talento pugliese di Leonardo Cruciano, si articola intorno a tre assi: manufatti originali, stampi e scenografie (creature animatroniche, body prop), provenienti da film nazionali e internazionali girati in Puglia o realizzati da artisti pugliesi; exhibit tematici dedicati alla storia del cinema, alle location pugliesi e ai bozzetti manuali e digitali delle opere esposte; collezione di manifesti originali del cinema, prodotti tra i primi del novecento e gli anni novanta, appartenenti al patrimonio della Mediateca Regionale Pugliese, in via di digitalizzazione nell’ambito del progetto Puglia Digital Library.



La struttura è visitabile per tutto il periodo della fiera nei seguenti orari: 10.00 - 10.00, 11.30 - 12.30, 15.00 – 16.00 e 16.30 – 17.30.

Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-Covid, non è possibile consentire l’accesso a più di 10 persone alla volta. Per riservare il proprio slot, è necessario recarsi all’ingresso della struttura prima dell’orario di apertura, per lasciare il proprio nome, cognome e numero di telefono.