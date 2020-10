Dall'8/10 AL 14/11 Va' Sentiero attraversa a piedi la Puglia lungo il Sentiero Italia 06/10/2020 dall’8 ottobre al 14 novembre la spedizione dei ragazzi di Va' Sentiero attraversa a piedi la Puglia sulle tracce del trekking più lungo del mondo: il Sentiero Italia



Giovedì 8 ottobre la spedizione di Va’ Sentiero lungo il trekking più lungo del mondo conquista la Puglia: le alte vie della Regione saranno interamente attraversate a piedi dai 6 ragazzi del team, per un totale di 489 chilometri in 37 giorni di cammino, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze che questo tratto del Sentiero Italia ci riserva. Dal Gargano a Castel del Monte, dalla Murgia al Salento, dai trulli ai castelli federiciani... chiunque può aggregarsi alla spedizione!





Giovedì 8 ottobre la spedizione di Va’ Sentiero inizia la sua esplorazione delle terre alte della Puglia attraversando a piedi le sue 22 tappe lungo il Sentiero Italia, per un totale di 489 chilometri in 37 giorni di cammino. La Puglia è la quindicesima regione italiana che accoglierà l’ingresso dei 6 ragazzi: il team dell’associazione di Va’ Sentiero infatti è impegnato dal 2019 in una sfida senza precedenti, ossia attraversare a piedi l’intero Sentiero Italia, il filo rosso che con i suoi 7000 km collega le alte vie del Bel Paese aggiudicandosi il titolo di trekking più lungo del mondo.



L’obiettivo? Valorizzare e condividere il patrimonio dell terre alte, promuovendone il turismo sostenibile.



Dopo aver percorso a piedi tutto l’arco delle Alpi e l’Appennino centro-settentrionale (3.500 km per 7 mesi di cammino) e dopo una pausa invernale inaspettatamente prolungata dall’emergenza sanitaria, lo scorso 30 agosto Va’ Sentiero è finalmente ripartito da Visso (MC) alla volta del Centro Sud della penisola per documentare e dare voce alle sue bellezze paesaggistiche, culturali e sociali. Dopo i 92 km di tratto marchigiano (Norcia, Castelluccio di Norcia, Colle d'Arquata e San Martino) i 213 km di tratto abruzzese (dal Gran Sasso ai sentieri dei briganti, dalle praterie di Campo Imperatore alla Majella), i 41 km del Lazio (Rifugio Duca d’Aosta e Picinisco) e i 153 km molisani (dalla Cima del Matese al santuario di Castelpetroso, dalle sorgenti del Volturno ai cerri di Bosco Mazzocca), dall’8 ottobre la protagonista del cammino sarà la Puglia.



«La Puglia rappresenta la meta ideale per la tranche 2020 della nostra spedizione: dopo il lungo cammino sulla dorsale appenninica, non vediamo l’ora di lasciarci cullare l’entroterra pugliese, con le sue forme più dolci, i suoi ulivi, i suoi castelli e le sue unicità culturali e… culinarie. Sarà bello quest’anno finire il nostro viaggio a Santa Maria di Leuca, sul mare - anzi, laddove si incontrano i due mari!» Yuri Basilicò, founder di Va’ Sentiero



Partendo dalla tappa molisana del Bosco Mazzocca, le tappe pugliesi di Va’ Sentiero lungo il Sentiero Italia sono San Marco La Catola, Alberona, Faeto, Orsara di Puglia, Accadia, Sant’Agata di Puglia, Candela, Spinazzola, Castel del Monte, Contrada Lama d’Ape (Ruvo di Puglia), Quasano, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Cisternino, Ostuni, Torre Guaceto, Brindisi, Torchiarolo, Lecce, Martano, Otranto, Vignacastrisi, Tricase e Santa Maria di Leuca (vai al calendario completo); un percorso che, passando anche per le lucane Melfi e Venosa, attraverserà l’intero Altopiano delle Murge fino all’arrivo alla tappa finale del 2020: Santa Maria di Leuca, previsto per il 14 novembre. Dopo la pausa invernale, Va’ Sentiero terminerà la sua traversata con la terza e ultima tranche, percorrendo Costiera Amalfitana, Pollino, Sila, Aspromonte, Etna, Madonie, Riserva dello Zingaro, Gennargentu e Gallura.



Lungo il cammino pugliese non mancherà un ricco programma di eventi diffusi sul territorio: tra i primi appuntamenti, l’evento del 10 ottobre ore 17 a Castelluccio Valmaggiore promosso con il Comune di Castelluccio Valmaggiore, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e CAI Foggia e l'appuntamento del 23 ottobre ore 18 presso Ruvo di Puglia, Sala dell’Ente Parco dell’Alta Murgia, insieme al Comune di Ruvo di Puglia e il Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese. Parole d’ordine di Va’ Sentiero sono: camminare, scoprire e condividere, motivo per cui chiunque lo desideri è caldamente invitato a unirsi al cammino per una o più tappe, proprio come hanno già fatto oltre 1500 appassionati e curiosi lungo la prima tranche delle spedizione.



Unirsi è semplicissimo, scopri qui come: vasentiero.org/cammina-con-noi. Per chi non riuscisse a mettersi subito in cammino, è possibile seguire Va’ Sentiero passo passo anche sui social, su Instagram e Facebook; non appena possibile sul sito www.vasentiero.org sarà pubblicata la guida digitale del tratto della Puglia, interamente a cura del team.