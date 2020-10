Le prospettive del Circuito del Contemporaneo in Puglia, mostre e talk al Castello di Barletta 12/10/2020 Continuano le attività del Circuito del Contemporaneo, progetto promosso dalla Regione Puglia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e la direzione artistica della storica dell’arte Giusy Caroppo che si pone l’obiettivo operativo di costituire stabilmente in Puglia una rete policentrica d’eccellenza per la produzione e fruizione di arte contemporanea (arti visive, performative, identitarie).



Nell’ambito della manifestazione durante l’ultima settimana di apertura delle mostre nel Castello di Barletta "INHUMAN" (con il sudafricano Kendell Geers, il russo Oleg Kulik e lo statunitense Andres Serrano) e "HEIMAT" (dell'artista pugliese Jasmine Pignatelli), il 13 e il 16 ottobre sono previsti due talk con tavola rotonda, che “aprono” la discussione – da qui il sottotitolo di OPEN - sulle molteplici tematiche delle mostre e sulle prospettive del Circuito del Contemporaneo, inserito nella visione di sistema culturale in Puglia.



Martedì 13 ottobre, con inizio alle ore 18, sarà in programma l’incontro "Umano e inumano. La lotta per i diritti. Quando l'arte racconta la libertà, l'identità, la dignità della vita". Introduzione del Direttore artistico del Circuito del Contemporaneo e curatrice delle mostre INHUMAN e HEIMAT Giusy Caroppo; saluti istituzionali affidati al Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’assessore alle Politiche Sociali Anna Maria Salvemini. Interverrà il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il talk vedrà la presenza di Titti Caterina De Simone, già Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Camera dei Deputati e Consigliera del Presidente della Regione Puglia; Luigi Pannarale, vice Presidente della Società Italiana di Filosofia del Diritto, Professore di "Sociologia del diritto", Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari; Francesca R. Recchia Luciani, Professoressa di "Storia della filosofia dei diritti umani", Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. Modera Giuseppe Monterisi, dottore in Giurisprudenza.



Venerdì 16 ottobre, alle ore 18 nella Sala Rossa del Castello, sarà invece in programma l’incontro “Dal Circuito del Contemporaneo, al PACT, al comparto delle creatività contemporanea nazionale: come fare sistema nella ripartenza.” Prevista una Tavola rotonda tra i settori del Distretto Produttivo Puglia Creativa, Artisti, Creativi, operatori nell’ambito dell’arte contemporanea, performing Art, valorizzazione del patrimonio e rappresentanti delle istituzioni, territoriali e regionali. Il talk sarà moderato da Giusy Caroppo, direttore artistico del Circuito del Contemporaneo e Vincenzo Bellini, presidente del Distretto Produttivo Puglia Creativa. Saluti istituzionali affidati al Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, l’assessore Beni e Attività Culturali Graziana Carbone. Interverranno: Mariastella Margozzi, Direttore regionale Musei Puglia e Abruzzo – MIBACT; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Giuseppe D’Urso, Presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Giuseppe Teofilo, Presidente della Fondazione Pino Pascali-Museo d’Arte Contemporanea.



Sarà possibile accreditarsi per interagire con i relatori, porre domande o fare proposte per una visione condivisa delle azioni future attraverso la pagina dell’evento Fb “Puglia.Circuito del Contemporaneo – Open Talk “ e all’indirizzo circuitodelcontemporaneo.talk@gmail.com.



Dalle ore 16.00 alle ore 18.00, prima dei talk sarà possibili visitare le mostre con la guida delle mediatrici culturali e storiche dell’arte Claudia Dipaola, Antonia Frisario, Michela Laporta.