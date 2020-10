Matera - TORNA A FINE OTTOBRE IL CAMPIONATO INVERNALE DI VELA DEL MAR IONIO AL PORTO DEGLI ARGONAUTI 12/10/2020 Parte nell’ultimo fine settimana di ottobre al Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci la X Edizione del Campionato Invernale di vela del Mar Ionio, Trofeo Megale Hellas.

La manifestazione velica, che si svolgerà da ottobre 2020 ad aprile 2021, è organizzata dalla FIV (Federazione Italiana Vela), dal Circolo Vela Argonauti e dal Porto degli Argonauti, con il patrocinio della Fondazione Matera-Basilicata 2019, APT Basilicata e del Comune di Pisticci e con la collaborazione dei circoli e delle associazioni veliche territoriali.

Il campionato è diventato l’evento più significativo per la vela d’inverno dell’intero arco ionico e tra le manifestazioni veliche più accreditate del Sud Italia.

Domenica 25 ottobre nello specchio di mare antistante il Porto degli Argonauti avrà luogo la prima delle 8 regate previste.

" L'obbiettivo - sostiene Marilinda Nettis del Porto degli Argonauti, tra gli organizzatori del Campionato - è quello di incrementare non solo l'interesse per l'attività sportiva ma anche il numero degli armatori partecipanti che puntano sull'evento agonistico di squadra come l’occasione per vivere la passione per la vela per tutto l'anno".

Domenica mattina alle ore 9 si svolgerà il briefing dei partecipanti alla regata, alle 9 e 30 gli equipaggi usciranno in mare e alle ore 10 è previsto il via.

Le imbarcazioni ammesse sono mini-altura, regata, crociera regata, gran crociera e due per tutti. Tutte le barche devono essere certificate ORC (offshore racing club) per poter accedere ai punti.

“ Con il Campionato – afferma Antonio De Nicolò, presidente del Circolo Vela Argonauti – vogliamo trasmettere un po' della nostra passione per la vela e il mare, i valori in cui crediamo, il rispetto dell’ambiente, il senso dell’equipaggio la lealtà nei confronti dell’avversario, rafforzata dalla tradizionale solidarietà tra uomini di mare sempre pronti a venirsi in aiuto reciprocamente”.

Le regate, inoltre, rappresentano anche un’occasione per far apprezzare la bellezza di questo mare e dei territori dell’entroterra, ricco di paesaggi, tradizioni, storia, aree protette e parchi nazionali.

L'evento si svolgerà nel totale rispetto delle normative regionali per la prevenzione della diffusione del Covid-19 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle nuove disposizioni in ottemperanza dei decreti pcm.

Sono previste agevolazioni per gli armatori per la sistemazione logistica delle imbarcazioni.

Otto gli appuntamenti previsti per questa decima edizione: 25 ottobre; 15 novembre; 29 novembre; 13 dicembre; 31 gennaio; 28 febbraio; 27-28 marzo; 24-25 aprile.

Per il bando, le convenzioni e le informazioni consultare i siti ufficiali del circolo velico e del porto turistico:

https://www.facebook.com/argonauticircolovela

http://www.portodegliargonauti.it/it/News/Regate