18 ottobre - A Terlizzi Teresa Antonacci presenta "Quasi" 18/10/2020 Teresa Antonacci ospite della Giornata Conclusiva del Service – Autismo: verso l’autonomia e l’autodeterminazione, che si terrà il prossimo 18 ottobre presso l’Ex Convento delle Clarisse di Terlizzi.



L’autrice pugliese presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Quasi” (Les Flaneurs Edizioni). Interverranno Valeria Lucchese, specialista in Neurologia e dirigente medico presso l’Ospedale “F.Perinei” di Altamura e Pierlugi Pinto, District Governor Lions. Introduzione e saluti del Sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato, di Raffaella Caifasso, Presidente ODV Con.Te.Sto e di Tecla Sivo, Presidente LC Ruvo di Puglia e Terlizzi “L’Appia Traiana”. La manifestazione sarà animata dai ragazzi dell’Associazione Con.Te.Sto. Inizio alle ore 10.00.



Dopo la morte dell’amatissimo Nicola e il trasferimento nella casa di dodici stanze, a Polignano, ad Alina tocca ricominciare tutto da capo, o quasi. Ormai donna ma¬tura e realizzata, che ha fatto pace con il proprio dono – la sindrome di Asperger –, dovrà mettere insieme i cocci del passato e provare a costruire una nuova serenità dopo averla rincorsa, raggiunta e ripersa. Ma i déjà-vu accadono, e l’amore pure, e lei si troverà di nuovo in balia della sorte, ad accoglierne le svolte inaspettate e le speranze disattese. Perché, come diceva nonno Giu¬seppe, «Dio dà e Dio toglie» e le cose irrisolte della vita prima o poi tornano pressanti. Riuscirà a pareggiare i conti con il destino, questa volta?



Teresa Antonacci nasce nel 1964 in provincia di Bari, dove attualmente vive e lavora. Sposata, tre figli, un marito, un cane e una tartaruga, ricopre un incarico dirigenziale in Poste Italiane. Quasi è il suo nono li¬bro, sequel di La dodicesima stanza, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni nel 2016 e foriero per l’autrice di nu-merosi podi in premi internazionali, tra cui la I edizio¬ne del Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo e la XI edizione del Premio Giovane Holden. Sito web: www.teresaantonacci.it