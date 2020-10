A Monopoli “In viaggio con il Corriere della Sera” 15/10/2020 L’iniziativa del quotidiano farà tappa in città martedì 20 ottobre

Partirà da Monopoli il nuovo tour “In viaggio con il Corriere della Sera” che il quotidiano di via Solferino organizza da alcuni anni per i lettori. E che ha voluto replicare anche nel 2020, sebbene con meno viaggiatori, rigorose misure di sicurezza, distanziamento sia sull’autobus che durante le visite con mascherina e gel. A Monopoli l’incontro è realizzato in collaborazione con la Pro Loco “Perla di Puglia”.

La prima tappa dell’itinerario Puglia-Matera (dal 20 al 25 ottobre) sarà infatti proprio il centro storico monopolitano con i suoi vicoli stretti che si aprono improvvisamente su piccole e grandi piazze. Immancabile la visita guidata, nella mattinata di martedì 20 ottobre, alla splendida Basilica Cattedrale barocca dedicata alla Madonna della Madia.

Nel pomeriggio, poi, l’incontro esclusivo per i lettori-viaggiatori con la scrittrice pugliese Gabriella Genisi (suo ultimo libro il noir “I quattro cantoni”). Una delle protagoniste dei libri di Genisi è la commissaria barese Lolita Lobosco che presto sarà la protagonista (interpretata dall’attrice Luisa Ranieri) di una fiction tv della Rai le cui riprese sono cominciate la scorsa estate proprio a Monopoli. L’incontro con la scrittrice si terrà nella biblioteca “vista mare” La Rendella.

La carovana sarà guidata dal giornalista Michelangelo Borrillo, della redazione Economia, che vive da sempre tra Puglia e Lombardia.

Il tour toccherà anche le città di Ostuni, Locorotondo, Martina Franca, Bari, Trani, Castel del Monte e Matera.

«È un onore per la Città di Monopoli ospitare questa iniziativa del Corriere della Sera e ci fa piacere che la redazione del prestigioso quotidiano abbia scelto la nostra città per aprire il tour. Un’occasione per far conoscere le bellezze del borgo antico ai lettori-viaggiatori e per ospitarli nella Rendella per l’incontro con la scrittrice Gabriella Genisi», afferma l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci.