Copertino (Lecce) - CHE FARE DEL SUD? CARMELO BENE E ALTRE ERESIE 28/10/2020 Che fare del Sud?

Carmelo Bene e altre eresie

seminario • luoghi • visioni



30 • 31 ottobre 2020

Santuario della Grottella e Castello di Copertino

Copertino (Le)



Con Goffredo Fofi, Piergiorgio Giacchè, Nicola Lagioia

In esclusiva il documentario ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi



Organizzato da rivista Gli Asini, Accademia Mediterranea dell’Attore,

Comune di Copertino, Polo Bibliomuseale di Lecce, Pro Loco di Copertino, Frati Minori Conventuali di Copertino







Ripartire dal “Sud del Sud dei santi” di Carmelo Bene, dalla terra di San Giuseppe da Copertino per riaccendere il fuoco di un nuovo pensiero sul Sud, con le sue contraddizioni e le tante risorse di cui dispone, è l’obiettivo della due giorni organizzata a Copertino (Le) dalla rivista Gli Asini diretta da Goffredo Fofi e da AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore diretta da Franco Ungaro in collaborazione con il Comune di Copertino, il Polo Bibliomuseale di Lecce, la Pro Loco e i Frati Minori Conventuali di Copertino.



La domanda di avvio è “Che fare del Sud?”, la direzione riannodare i fili che uniscono figure “eretiche” e inattuali - da Carmelo Bene a San Giuseppe da Copertino, da Don Tonino Bello ad Alessandro Leogrande, da Danilo Dolci a Rocco Scotellaro - figure di “rottura degli argini”, legati ai Sud culturali e geografici d’Italia.



Venerdì 30 e sabato 31 ottobre a Copertino saranno due giorni di full immersion in location storiche e culturali di grande pregio, come il Santuario della Grottella, in cui si svolgeranno gli incontri seminariali, e il Castello di Copertino dove si terranno gli incontri pubblici di chiusura con la visione finale, alle 18 del 31 ottobre, del documentario Notturno di Gianfranco Rosi, alla presenza in videoconferenza del regista. A fare da cerniera tra i due luoghi, un tour pomeridiano, alle ore 15 del 31 ottobre, nei luoghi del Santo dei Voli.



Ci sono figure culturali “minori”, a partire da quella di Carmelo Bene, - spiega Goffredo Fofi- che possono aiutarci a comprendere le metamorfosi culturali e antropologiche del “Sud del sud dei santi”, come Bene definiva la sua terra d’origine. Così come ci sono esperienze (anch’esse minoritarie e inattuali) di intervento sociale, di lavoro militante di base e di comunità che vanno raccontate per il loro apporto umano e culturale che dal sud ha contribuito alla crescita del paese: il gruppo del poeta militante Danilo Dolci in Sicilia, il Movimento Comunità di Adriano Olivetti, le esperienze di Angela Zucconi in Abruzzo e la Mensa dei bambini proletari di Napoli, fino alla Comunità Progetto Sud di Lamezia, al Centro Territoriale Mammut di Scampia. Esperienze differenti ma tutte caratterizzate dalla concretezza del lavoro di base, con intenti pedagogici e assieme di solidarietà e cooperazione economica.



Nel seminario inoltre sarà approfondita inoltre la dimensione mediterranea del Sud: Medio Oriente e Nord Africa sono vicinissimi a noi, le loro trasformazioni e i conflitti ci riguardano ed è necessario confrontarci con essi.



GLI OSPITI

Andrea Brazzoduro dell’Università di Oxford; Domenico Chirico, esperto di cooperazione internazionale; Roberto Covolo, esperto di politiche giovanili; Luigi De Luca direttore del Polo Bibliomuseale di Lecce; Antonio Errico, scrittore; Marco Esposito, giornalista; Loredana Capone, assessore uscente Regione Puglia; Goffredo Fofi, critico e direttore della rivista Gli Asini; Marina Galati, comunità Progetto Sud; Marco Gatto dell’Università di Calabria; Piergiorgio Giacchè dell’Università di Perugia; Simone Giorgino, ricercatore; Nicola Lagioia, scrittore; Martina Lo Cascio Università di Bergamo; Agnese Manni, edizioni Manni; Lea Nocera, Università l’Orientale di Napoli; Mimmo Perrotta, Università di Bergamo; Salvatore Romeo, ricercatore; Monica Ruocco, Università l’Orientale di Napoli; Franco Ungaro, Accademia Mediterranea dell’Attore; Rosa Vaglio, Diritti a Sud; Giovanni Zoppoli, giornalista e pedagogo.



IL PROGRAMMA

30 ottobre 2020

Santuario della Grottella

• seminario*



15.30 saluti istituzionali

Sandrina Schito, sindaco di Copertino

Luca Nolasco, presidente Pro Loco di Copertino

Padre Matteo Ornelli, Frati Minori Conventuali di Copertino



16.00 - Cosa succede nel Mediterraneo

Domenico Chirico, Lea Nocera, Monica Ruocco, Andrea Brazzoduro



17.45 - Il lavoro sociale nelle periferie, con i migranti, con i deboli, nel Sud

Mimmo Perrotta, Marina Galati, Rosa Vaglio, Martina Lo Cascio, Giovanni Zoppoli, Agnese Manni



19.30 - La questione ambientale nel Sud

Salvatore Romeo, Massimo Ruggieri



31 ottobre 2020

Santuario della Grottella

• seminario*

9.00 - Gli eretici del passato e cosa c’è di vivo nella cultura meridionale oggi

Goffredo Fofi, Nicola Lagioia, Marco Gatto, Marco Esposito, Roberto Covolo, Luigi De Luca, Loredana Capone, Sandrina Schito



Incontri aperti al pubblico*

• luoghi

15.00 - Tour nei luoghi di San Giuseppe



Castello

• visioni

16.00 - Carmelo Bene. L’altra eresia

Piergiorgio Giacché, Goffredo Fofi, Antonio Errico, Simone Giorgino. Coordina: Franco Ungaro

18.30 - Presentazione del film documentario Notturno di Gianfranco Rosi

con il regista Gianfranco Rosi e Goffredo Fofi



L’iscrizione al seminario del 30 e 31 ottobre è gratuita ma con posti limitati.

Nel rispetto delle norme anticovid, inoltre, è fortemente consigliata la prenotazione anche agli incontri aperti al pubblico.

Tutte le informazioni su www.accademiaama.it, info@accademiaama.it - tel. 338 3746581 – 340 8856719